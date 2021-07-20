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У Байдена підтвердили зустріч із Зеленським і оголосили нові терміни

20 липня 2021, 15:56

Питання зустрічі Байдена і Зеленського залежить від графіка американського президента, сказав Джордж Кент.

Зеленський
Візит Зеленського до США на зустріч з Байденом може відбутися в серпні - Держдеп / УНІАН

Зустріч господаря Білого дому Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського відбудеться, швидше за все, в серпні. Наразі в американській адміністрації працюють над тим, щоб знайти вільний час для проведення такого заходу. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

У інтерв'ю Радіо Свобода він підтвердив, що на Зеленського очікують у Вашингтоні на запрошення Байдена. Наразі в адміністрації США працюють над тим, щоб знайти час у графіку глави Білого дому для зустрічі з президентом України.читайте такожРосія тисне на Україну, а долю СП-2 треба вирішувати: у Зеленського закликали Байдена до удару

За його словами, зустріч лідерів двох держав, швидше за все, відбудеться не в липні, а в серпні.

"Коли президент Байден і президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а думаю, в серпні", - підкреслив Джордж Кент.

Зустріч Зеленського і Байдена

  • Президент України Володимир Зеленський 7 липня провів телефонну розмову з американським главою держави Джо Байденом. Під час перемовин лідер США запросив Зеленського приїхати до Вашингтона.
  • Видання Дзеркало тижня 17 липня з посиланням на свої джерела повідомило, що візит Зеленського до Вашингтона відбудеться не в липні, а в серпні. Причому американська сторона наполягає на тому, щоб Зеленський приїхав до Штатів наприкінці серпня, тоді як Київ виступає проти таких термінів.
  • Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров сказав, що зустріч Зеленського і Байдена пройде або в останні дні липня, або на початку серпня. Узгодження дати залежить від питань логістики та дипломатичного протоколу.
Володимир Зеленський Джо Байден Держдепартамент США Джордж Кент новини України
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