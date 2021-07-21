УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Потужна допомога щодо Криму і Донбасу: США оголосили зустріч Зеленського і Байдена 30 серпня

21 липня 2021, 21:06

Візит Зеленського до Вашингтона показує, що США рішуче підтримують Україну у війні з Росією, сказала Джен Псакі.

У США чекають на Зеленського і підтримують реформи в Україні / УНИАН

Президент України Володимир Зеленський 30 серпня 2021 року офіційно відправиться з візитом до Вашингтона на зустріч з главою Білого дому Джо Байденом. Запрошення українського глави держави свідчить про те, що США надають рішучу підтримку Києва в боротьбі з агресією Москви у вигляді окупації Криму і Донбасу. Про це заявила офіційна представниця Держдепу Джен Псакі.

У її заяві, опублікованій на сайті Білого дому, зазначено, що президент США Джо Байден з нетерпінням очікує на перемовини з президентом України Володимиром Зеленським. Візит українського гаранта підтвердить непохитну підтримку Києва у протистоянні російській агресії.читайте такожРізка умова України щодо ПДЧ і СП-2: дипломат пояснив, чому у Байдена тягнуть з візитом Зеленського


"Президент Байден з нетерпінням очікує на можливість вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року. Візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед викликом триваючої агресії Росії на Донбасі і у Криму", - наголошується у повідомленні.

Також зазначено що, поїздка Зеленського продемонструє підтримку США подальшої співпраці з Україною у сферах енергетичної безпеки та боротьби з корупцією.

"(Поїздка Зеленського до США підкреслить, - ред.) нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки і нашу підтримку зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізацією програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях", - сказала Джейн Псакі.

Реклама

Зустріч Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський і господар Білого дому Джо Байден 7 червня провели телефонні перемовини, за підсумками яких американський глава держави запросив українського гаранта з візитом до Вашингтона.

17 липня видання Дзеркало тижня з посиланням на свої джерела повідомило, що візит Зеленського на зустріч з Байденом до Вашингтона відбудеться не у липні, а у серпні. За інформацією видання, Київ така дата не влаштовує.

На Банковій планували, що поїздка Зеленського до США відбудеться або в останні дні липня, або на початку серпня. Ситуація залежить від дипломатичного протоколу і питань логістики.

20 липня в Держдепі підтвердили, що візит Володимира Зеленського до Вашингтону відбудеться орієнтовно у серпні.

новини США Володимир Зеленський Джо Байден новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Потужна допомога щодо Криму і Донбасу: США оголосили зустріч Зеленського і Байдена 30 серпня». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Казанська літня 2021: душевні привітання та листівкиКазанська літня 2021: душевні привітання та листівки У Херсонській області аномальна спека: садівники достроково збирають урожайУ Херсонській області аномальна спека: садівники достроково збирають урожай Що стане найболючішим ударом по РосіїЩо стане найболючішим ударом по Росії Вчені назвали найкорисніший напій, який допоможе жити довшеВчені назвали найкорисніший напій, який допоможе жити довше Ляшко назвав найкращу вакцину від коронавірусу в УкраїніЛяшко назвав найкращу вакцину від коронавірусу в Україні

Останні новини

10:51

Гірше, ніж у РФ: експерт попередив про різкий спалах Дельта-штаму в Україні та назвав терміни

10:29

Кісти яєчників: чи можуть вони стати канцерогенними і як проявляються Відео

10:28

У Києві почали вакцинацію препаратом Moderna: хто може отримати щеплення Відео

10:13

Переговори Зеленського в США: у Конгресі зажадали від Байдена перенести терміни візиту Відео

10:02

Синоптик оголосив штормове попередження: де в Україні сьогодні погіршиться погода

Реклама
09:41

"Володію і не продаю": ціни на біткоїн різко злетіли після нової заяви Маска Відео

09:23

Отруєння в таборі на Прикарпатті: 10 дітей і один дорослий госпіталізовано з блювотою та діареєю Відео

09:11

Людей зносило потужними потоками: Одеса пішла під воду після сильної зливи Відео

09:00

Мовний іспит: чи доцільно вимірювати профпридатність чиновників знанням української мови

08:58

Негода в Україні: жертвами стихії стали двоє людей, травмовано - семеро

08:37

У Києві п'яна суддя за кермом влаштувала ДТП, від самосуду врятувала поліція Відео

08:30

Не плачте через Північний потік Погляд

08:19

Коронавірус в Україні 22 липня: за добу поставили 726 діагнозів COVID-19 Відео

08:03

Угода по СП-2: США готують нові санкції, ідеї Києва увійшли в текст угоди - Держдеп Відео

08:00

Атака на Байдена і угода щодо СП-2: експерт назвав страх Білого дому перед візитом Зеленського у США Відео

07:55

Подвійне убивство в Луцьку: чоловік розправився з колишньою дружиною і дочкою після вироку суду Відео

07:04

Саміт Путіна і Зеленського: у Кремлі розкрили, чи є зрушення у підготовці зустрічі президентів

07:00

Слова Путіна і фініш діалогу відносно Донбасу: дипломат розкрив стратегію Кремля щодо України Відео

06:42

Німеччина зобов'язалася активізувати переговори в нормандському форматі - угода Берліна і Вашингтона

06:28

Шматок совку: що зміниться в армії без строкової служби Погляд

Реклама
06:24

Майже гола Марта Адамчук здивувала емоційною фотосесією топлес

05:54

Чому не можна пити каву вранці одразу після пробудження - відповідь учених

05:12

Як омолодити свою імунну систему: легкі способи Відео

04:31

Палац за 50 мільярдів: у РФ розповіли, навіщо Путіну новий маєток у Підмосков'ї Відео

04:04

Гороскоп на 22 липня для всіх знаків Зодіаку: кого чекає успіх у всіх справах

03:41

Як назавжди розлюбити солодке: топ-7 лайфхаків від дієтолога

03:10

"Дуже смачно": найніжніша учасниця Холостяка показала жіночні форми

02:43

День боксу в Україні: цікаві факти та привітання Фото

02:09

"З ніг до голови": як нестача сну впливає на кожну частину тіла Відео

01:38

Медики перерахували головні ознаки серцевого нападу Відео

01:12

Кандидатура узгоджена із Заходом: у РФ назвали наступника Путіна Відео

00:26

Магнітна буря 22 липня 2021 спровокує мігрені: що робити Відео

21 липня, середа
23:14

"Вау, пальчик підстав": харків'янка похвалилася навичками 7-річної племінниці курити кальян Відео

23:11

Що потрібно робити для схуднення: прості кроки, які допоможуть досягти мети

22:24

Отримайте гарантію: Зеленський підписав закон, який захищає права споживачів інтернет-магазинів

22:10

Лежачого добивали ногами: у Вінниці натовп підлітків жорстоко побив хлопця через зачіску Відео

21:59

Мир на Донбасі і повернення Криму: Зеленський заявив про плани на перемовини з Байденом Відео

21:58

У дитини ріжуться зуби: як зрозуміти Відео

21:48

Гематоми на тілі і церковне масло: з'явилися моторошні подробиці про виснаженого підлітка в Одесі Відео

21:22

У Миколаєві випав град завбільшки з куряче яйце: побиті тисячі автомобілів Відео

Реклама
21:19

Транзит газу через Україну на 10 років і гарантії ненападу РФ: США і ФРН досягли угоди щодо СП-2 Відео

21:06

Потужна допомога щодо Криму і Донбасу: США оголосили зустріч Зеленського і Байдена 30 серпня Відео

21:05

Незабаром для вільного в'їзду з України відкриються ще шість країн Європи – ЗМІ Відео

20:27

Прикмети на 22 липня: що не можна робити і як уберегтися від біди Відео

20:23

Вийшов трейлер перезапуску мультсеріалу Чіп і Дейл Відео

20:20

Стало відомо, що буде з пенсією неофіційно працевлаштованих українців Відео

20:06

"Новий спосіб поливу дерев": у Києві після прориву труби утворився величезний фонтан Відео

19:47

Удар по Росії і підтримка України: у Держдепі розкрили деталі слів Байдена на адресу Путіна у Женеві Відео

19:46

Газова атака і кавказець з пістолетом: на Хрещатику трапилася масова бійка, дісталося і очевидцям Відео

19:40

Українізація по-більшовицькому: чим небезпечний примус до української мови Погляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти