Потужна допомога щодо Криму і Донбасу: США оголосили зустріч Зеленського і Байдена 30 серпня

У США чекають на Зеленського і підтримують реформи в Україні / УНИАН

Президент України Володимир Зеленський 30 серпня 2021 року офіційно відправиться з візитом до Вашингтона на зустріч з главою Білого дому Джо Байденом. Запрошення українського глави держави свідчить про те, що США надають рішучу підтримку Києва в боротьбі з агресією Москви у вигляді окупації Криму і Донбасу. Про це заявила офіційна представниця Держдепу Джен Псакі.

У її заяві, опублікованій на сайті Білого дому, зазначено, що президент США Джо Байден з нетерпінням очікує на перемовини з президентом України Володимиром Зеленським. Візит українського гаранта підтвердить непохитну підтримку Києва у протистоянні російській агресії.читайте такожРізка умова України щодо ПДЧ і СП-2: дипломат пояснив, чому у Байдена тягнуть з візитом Зеленського



"Президент Байден з нетерпінням очікує на можливість вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року. Візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед викликом триваючої агресії Росії на Донбасі і у Криму", - наголошується у повідомленні.

Також зазначено що, поїздка Зеленського продемонструє підтримку США подальшої співпраці з Україною у сферах енергетичної безпеки та боротьби з корупцією.

"(Поїздка Зеленського до США підкреслить, - ред.) нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки і нашу підтримку зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізацією програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях", - сказала Джейн Псакі.

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Зустріч Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський і господар Білого дому Джо Байден 7 червня провели телефонні перемовини, за підсумками яких американський глава держави запросив українського гаранта з візитом до Вашингтона.

17 липня видання Дзеркало тижня з посиланням на свої джерела повідомило, що візит Зеленського на зустріч з Байденом до Вашингтона відбудеться не у липні, а у серпні. За інформацією видання, Київ така дата не влаштовує.

На Банковій планували, що поїздка Зеленського до США відбудеться або в останні дні липня, або на початку серпня. Ситуація залежить від дипломатичного протоколу і питань логістики.

20 липня в Держдепі підтвердили, що візит Володимира Зеленського до Вашингтону відбудеться орієнтовно у серпні.