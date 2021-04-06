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У Байдена відреагували на заяву Зеленського про вступ України до НАТО

6 квітня 2021, 21:11
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У Білому домі прокоментували прагнення України до НАТО.

Джен Псакі
Джен Псакі розповіла про вступ України до НАТО / Reuters

Білий дім підтримує вступ України до НАТО і надає підтримку в прагненні стати членом альянсу, однак рішення про це знаходиться у компетенції керівництва.

"Ми довгий час обговорюємо цей намір з Україною, ми її рішуче підтримуємо, взаємодіємо з нею і працюємо над відображенням дестабілізуючих дій проти неї", - сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає Reuters.

Однак, за її словами, рішення про прийняття України до НАТО має приймати керівництво альянсу.

Псакі додала, що Вашингтон також обговорює з Києвом зростання напруженості на Донбасі і через випадки порушення режиму припинення вогню.

"Київ і Вашингтон перебувають у постійному контакті щодо ситуації на Донбасі", - додала вона.

Зазначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що шлях до завершення конфлікту на Донбасі лежить через вступ України до Північноатлантичного альянсу.

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Вступ України до НАТО - про що раніше повідомляв Главред:

  • В Офісі президента заявили, що Україна хоче отримати чіткий сигнал від США про членство країни в НАТО.
  • У грудні минулого року заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джепарова заявила, що Київ розраховує приєднатися до НАТО вже в 2030 році.
  • Президент України Володимир Зеленський у своєму недавньому інтерв'ю американському виданню Axios сказав, що українська держава продовжує перебувати в стані війни з Росією. Тому він хотів би запитати у нового президента США Джо Байдена, чому Україна досі не в НАТО.

НАТО новини США Джейн Псаки Україна
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