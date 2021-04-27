У Байдена переадресували питання про участь США в нормандському форматі в Держдеп

Джен Псакі відмовилася коментувати участь США в переговорах у нормандському форматі / Reuters

Вашингтон продовжує підтримувати Україну в протистоянні з Росією. Про це заявили в Білому домі, але свою теоретично можливу участь в нормандському форматі відмовилися коментувати.

Як заявила під час брифінгу прессекретарка Адміністрації президента США Джо Байдена Джен Псакі, питання приєднання США до нормандських переговорів слід ставити Державному департаменту.

"Я б, зрозуміло, переадресувала вас в Держдепартамент США. Він, імовірно, є тим відомством, якому найдоречніше говорити про нашу взаємодію і переговори", - зазначила Псакі.

Вона додала, що США продовжують взаємодіяти з усіма учасниками процесу врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з керівництвом України на низці рівнів. Президент (США Джо Байден, - ред.) особисто розмовляв з президентом України (Володимиром Зеленським, - ред.). І, звичайно, держсекретар США (Ентоні Блінкен, - ред.) та інші (представники американської адміністрації - ред.) розмовляли зі своїми (українськими, - ред.) колегами про те, в чому полягають їхні потреби, як ми можемо бути ефективними партнерами", - уточнила вона.

читайте такожДержсекретар США Блінкен приїде до Києва: ЗМІ дізналися терміни і причину візитуЯк повідомляв Главред, 26 квітня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Financial Times заявив, що вважає за необхідне внести зміни в Мінські угоди та збільшити кількість учасників переговорів у нормандському форматі за рахунок приєднання до них США, Великої Британії та Канади.

Довідка. "Нормандський формат" існує з червня 2014 року. Тоді лідери України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили врегулювання конфлікту в Донбасі. Відтоді відбулися ще п'ять зустрічей на найвищому рівні, остання - 9 грудня 2019 року в Парижі.

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