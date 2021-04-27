У Байдена переадресували питання про участь США в нормандському форматі в Держдеп

Джен Псакі заявила, що США продовжують взаємодіяти з усіма учасниками процесу врегулювання конфлікту на Донбасі.
Вашингтон продовжує підтримувати Україну в протистоянні з Росією. Про це заявили в Білому домі, але свою теоретично можливу участь в нормандському форматі відмовилися коментувати.
Як заявила під час брифінгу прессекретарка Адміністрації президента США Джо Байдена Джен Псакі, питання приєднання США до нормандських переговорів слід ставити Державному департаменту.
"Я б, зрозуміло, переадресувала вас в Держдепартамент США. Він, імовірно, є тим відомством, якому найдоречніше говорити про нашу взаємодію і переговори", - зазначила Псакі.
Вона додала, що США продовжують взаємодіяти з усіма учасниками процесу врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Ми перебуваємо в тісному контакті з керівництвом України на низці рівнів. Президент (США Джо Байден, - ред.) особисто розмовляв з президентом України (Володимиром Зеленським, - ред.). І, звичайно, держсекретар США (Ентоні Блінкен, - ред.) та інші (представники американської адміністрації - ред.) розмовляли зі своїми (українськими, - ред.) колегами про те, в чому полягають їхні потреби, як ми можемо бути ефективними партнерами", - уточнила вона.
читайте такожДержсекретар США Блінкен приїде до Києва: ЗМІ дізналися терміни і причину візитуЯк повідомляв Главред, 26 квітня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Financial Times заявив, що вважає за необхідне внести зміни в Мінські угоди та збільшити кількість учасників переговорів у нормандському форматі за рахунок приєднання до них США, Великої Британії та Канади.
Довідка. "Нормандський формат" існує з червня 2014 року. Тоді лідери України, Франції, Німеччини та Росії вперше обговорили врегулювання конфлікту в Донбасі. Відтоді відбулися ще п'ять зустрічей на найвищому рівні, остання - 9 грудня 2019 року в Парижі.
Переговори Бадена і Зеленського - про що раніше писав Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 2 квітня провів переговори з президентом США Джо Байденом.
- Як повідомили в Офісі президента, Зеленський в ході бесіди запросив президента США взяти участь у саміті Кримської платформи.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Байден запевнив Зеленського в підтримці українських реформ.
- У Білому домі після розмови із Зеленським зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.
- Президент США акцентував увагу на прихильності адміністрації щодо підтримки плану Зеленського для боротьби з корупцією та реалізацією реформ демократії.