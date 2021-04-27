У Байдена переадресовали вопрос об участии США в нормандском формате в Госдеп

Джен Псаки отказалась комментировать участие США в переговорах в нормандском формате / Reuters

Вашингтон продолжает поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Об этом заявили в Белом доме, но свое теоретически возможное участие в нормандском формате отказались комментировать.

Как заявила во время брифинга пресс-секретарь администрации президента США Джо Байдена Джен Псаки, вопрос присоединения США к нормандским переговорам следует задавать Государственному департаменту.

"Я бы, разумеется, переадресовала вас в Госдепартамент США. Он, вероятно, является тем ведомством, которому уместнее всего говорить о нашем взаимодействии и переговорах", - отметила Псаки.

Она добавила, что США продолжают взаимодействовать со всеми участниками процесса урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы находимся в тесном контакте с руководством Украины на ряде уровней. Президент (США Джо Байден, - ред.) лично беседовал с президентом Украины (Владимиром Зеленским, - ред.). И, конечно, госсекретарь США (Энтони Блинкен, - ред.) и другие (представители американской администрации - ред.) беседовали со своими (украинскими, - ред.) коллегами о том, в чем заключаются их потребности, как мы можем быть эффективными партнерами", - уточнила она.

Читайте такжеГоссекретарь США Блинкен приедет в Киев: СМИ узнали сроки и причину визитаКак сообщал Главред, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате за счет присоединения к ним США, Великобритании и Канады.

Справка. "Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда лидеры Украины, Франции, Германии и России впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись еще пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

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