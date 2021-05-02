У Байдена зробили жорстку заяву на адресу РФ через вибух складів у Чехії

США і Чехія вважають, що дії Росії потребують рішучої відповіді.
Офіційний Вашингтон підтримав дії Чехії щодо Москви, пов'язані з підозрою Праги в причетності російських спецслужб до вибухів військових складів у Врбетиці. Штати і Чеська республіка прийшли до висновків щодо необхідності рішуче протистояти викликам, пов'язаним з діяльністю Москви.
В опублікованому на сайті Держдепу США повідомленні зазначено, що держсекретар Ентоні Блінкен провів телефонні перемовини з прем'єрміністром Чехії Андрієм Бабішем, під час яких він заявив про підтримку Вашингтоном серйозних рішень щодо Росії.
"Держсекретар Блінкен підкреслив Солідарність США з Чеською Республікою в її мужній відповіді на підривні і смертоносні дії Росії на чеській землі", - наголошується у заяві.
Крім того, Блінкен і Бабіш прийшли до висновку, згідно з яким склалася ситуація, що передбачає необхідність прояву рішучих дій у відповідь на російський вплив.читайте такожНа підірваних росіянами у Чехії складах була зброя для України - ЗМІ
При цьому США вважають, що кроки Праги проти Москви посприяють посиленню безпеки Чехії і НАТО.
"Рішення уряду Чехії щодо виключення Росатому з учасників тендеру щодо АЕС "Дуковани" і серйозне скорочення присутності російської розвідки у Празі посилило безпеку Чеської Республіки і альянсу НАТО", - підкреслюється у повідомленні Держдепу.
Вибухи складів боєприпасів у Чехії
- У селі Врбетіце у Чехії 16 жовтня на складі №16 стався вибух боєприпасів. Загинули два місцевих жителя. Через два місяці вибухнув ще один склад - №12. Примітно, що обидва склади перебували під контролем однієї і тієї ж фірми.
- Через 6,5 років влада Чехії звинуватила Росію в причетності до вибухів. У зв'язку з цим поліція оголосила в розшук двох громадян Росії – Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких Прага вважає співробітниками розвідки РФ.
- 17 квітня офіційна Прага оголосила про видворення 18 співробітників російського посольства. Чехія називає їх співробітниками російських спецслужб. Держава заявила про відомості, згідно з якими до вибухів складів у Врбетиці могли бути причетні "розвідники з Росії".