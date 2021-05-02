У Байдена сделали жесткое заявление в адрес РФ из-за взрыва складов в Чехии

США и Чехия полагают, что действия России требуют решительного ответа.
Официальный Вашингтон поддержал действия Чехии в отношении Москвы, связанные с подозрением Праги в причастности российских спецслужб к взрывам военных складов в Врбетице. Штаты и Чешская республика пришли к пониманию о необходимости решительно противостоять вызовам, связанным с деятельностью Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс.
В опубликованном на сайте Госдепа США сообщении указано, что госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, в ходе которых он заявил о поддержке Вашингтоном серьезных решений Праги в отношении России.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле", - отмечается в заявлении.
Кроме того, Блинкен и Бабиш пришли к выводу, согласно которому сложилась ситуация, предусматривающая необходимость проявления решительных действий в ответ на российское влияние.Читайте такжеНа взорванных россиянами в Чехии складах было оружие для Украины - СМИ
При этом США считают, что шаги Праги против Москвы поспособствуют усилению безопасности Чехии и НАТО.
"Решение правительства Чехии об исключении Росатома из участников тендера по АЭС "Дукованы" и серьезное сокращение присутствия российской разведки в Праге усилило безопасность Чешской Республики и альянса НАТО", - подчеркивается в сообщении Госдепа.
Взрывы складов боеприпасов в Чехии
- В селе Врбетице в Чехии 16 октября на складе №16 произошел взрыв боеприпасов. Погибли два местных жителя. Спустя два месяца взорвался еще один склад – №12. Примечательно, что оба склада находились под контролем одной и той же фирмы.
- Через 6,5 лет власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам. В связи с этим полиция объявила в розыск двух граждан России – Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Прага считает сотрудниками разведки РФ.
- 17 апреля официальная Прага объявила о выдворении 18 сотрудников российского посольства. Чехия называет их сотрудниками российских спецслужб. Государство заявило о сведениях, согласно которым к взрывам складов в Врбетице могли быть причастны "разведчики из России".