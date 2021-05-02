У Байдена сделали жесткое заявление в адрес РФ из-за взрыва складов в Чехии

Решительные действия Праги усилят безопасность Чехии и НАТО - Госдеп / Reuters

Официальный Вашингтон поддержал действия Чехии в отношении Москвы, связанные с подозрением Праги в причастности российских спецслужб к взрывам военных складов в Врбетице. Штаты и Чешская республика пришли к пониманию о необходимости решительно противостоять вызовам, связанным с деятельностью Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс.

В опубликованном на сайте Госдепа США сообщении указано, что госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, в ходе которых он заявил о поддержке Вашингтоном серьезных решений Праги в отношении России.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Блинкен и Бабиш пришли к выводу, согласно которому сложилась ситуация, предусматривающая необходимость проявления решительных действий в ответ на российское влияние.Читайте такжеНа взорванных россиянами в Чехии складах было оружие для Украины - СМИ

При этом США считают, что шаги Праги против Москвы поспособствуют усилению безопасности Чехии и НАТО.

"Решение правительства Чехии об исключении Росатома из участников тендера по АЭС "Дукованы" и серьезное сокращение присутствия российской разведки в Праге усилило безопасность Чешской Республики и альянса НАТО", - подчеркивается в сообщении Госдепа.

Взрывы складов боеприпасов в Чехии