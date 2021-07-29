У Ердогана б'ють на сполох через масштабні лісові пожежі в Туреччині

У Ердогана стурбовані лісовими пожежами

Представник президента Туреччини Ібрагім Калин прокоментував ситуацію з масштабними лісовими пожежами. За його словами, пожежі є національним лихом, йдеться на Twitter-сторінці представника турецького президента.

"Лісові пожежі - це національне лихо. Всі наші установи ведуть напружену боротьбу в координації. Робота (з ліквідації лісових пожеж - ред.) триватиме безперервно", - заявив Калин.

Представник турецького президента зазначив, що прокурори розглядають різні причини виникнення цих масштабних лісових пожеж.

Як раніше повідомляв Главред, напередодні серйозна пожежа виникла в регіоні Анталія. Були евакуйовані чотири житлові квартали, постраждали будинки і підприємства. Для ліквідації вогню залучили 20 одиниць авіації, 17 бульдозерів, 103 обприскувача та 427 рятувальників.

читайте такожНа популярному курорті в Туреччині заполохали лісові пожежі: полум'я поблизу готелів

Як розповіли Главреду туристи, які зараз знаходяться в місті, лісова пожежа почалася приблизно о 13:15 і через вітер за лічені хвилини поширився на кілька кілометрів.