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У Эрдогана бьют тревогу из-за масштабных лесных пожаров в Турции

29 июля 2021, 21:01
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Представитель турецкого президента отметил, что прокуроры рассматривают различные причины возникновения этих масштабных лесных пожаров.

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У Эрдогана обеспокоены лесными пожарами

Представитель президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал ситуацию с масштабными лесными пожарами. По его словам, пожары являются национальным бедствием, говорится на Twitter-странице представителя турецкого президента.

"Лесные пожары - это национальное бедствие. Все наши учреждения ведут напряженную борьбу в координации. Работа (по ликвидации лесных пожаров - ред.) будет продолжаться непрерывно", - заявил Калын.

Представитель турецкого президента отметил, что прокуроры рассматривают различные причины возникновения этих масштабных лесных пожаров.

Как ранее сообщал Главред, накануне серьезный пожар настиг регион Анталия. Были эвакуированы четыре жилых квартала, пострадали дома и предприятия. Для ликвидации огня привлекли 20 единиц авиации, 17 бульдозеров, 103 опрыскивателя и 427 спасателей.

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Как рассказали Главреду туристы, которые сейчас находятся в городе, лесной пожар начался приблизительно в 13:15 и из-за ветра за считанные минуты распространился на несколько километров.

Реджеп Тайип Эрдоган лесной пожар новости Турции
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