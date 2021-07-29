"За 5 минут вспыхнула вся гора": туристы рассказали подробности лесных пожаров в Турции

Пожар в Турции охватил курорт в Мармарисе / Instagram

В Турции начались новые лесные пожары. На этот раз огонь охватил популярный курортный город Мармарис, провинция Мугла.

Как рассказали Главреду туристы, которые сейчас находятся в городе, лесной пожар начался приблизительно в 13:15 и из-за ветра за считанные минуты распространился на несколько километров.

"Мы увидели небольшой дым в мерах 500 от нас и вдруг за 5 минут вспыхнула вся гора и ветер был сильный и счастье, что на горы дул, а не на отели, но уже позже горел в 100 метрах от нас, нам огласили, чтобы мы эвакуировались, все быстро без паники собрали вещи и ушли к морю", - говорит очевидец Главреду.

Дорога, связывающая Мармарис и курортный поселок Ичмелер уже перекрыта.

Для тушения пожара используются 5 вертолетов, 30 пожарных машин и 1 самолет. В районах, близких к пожару, разворачивают машины и не дают им проехать в город.

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Сообщается, что огонь подобрался близко к отелям в районах Сителер, Армуталан и Тюрбан.

Как ранее сообщал Главред, накануне серьезный пожар настиг регион Анталия. Были эвакуированы четыре жилых квартала, пострадали дома и предприятия. Для ликвидации огня привлекли 20 единиц авиации, 17 бульдозеров, 103 опрыскивателя и 427 спасателей.