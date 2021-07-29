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На популярном курорте в Турции заполыхали лесные пожары: пламя вблизи отелей

29 июля 2021, 16:06

В популярном курортном городе Мармарис второй раз за лето из-за жары начались лесные пожары - огонь возле отелей в районах Сителер, Армуталан и Тюрбан.

Пожар
Турции заполыхали лесные пожары / Instagram

В Турции начались новые лесные пожары. На этот раз огонь охватил популярный курортный город Мармарис (провинция Мугла). Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

По данным местных жителей, лесной пожар начался в 13:15 по местному времени и из-за ветра за считанные минуты распространился на несколько километров. Огонь подобрался на расстояние ста метров до жилых кварталов. Дорога, связывающая Мармарис и курортный поселок Ичмелер перекрыта. Для тушения пожара используются пять вертолетов, тридцать пожарных машин и самолет спасателей. В районах, близких к пожару, полиция перекрыла движение транспорта.

Также есть информация о том, что огонь подобрался близко к отелям в районах Сителер, Армуталан и Тюрбан.

Накануне серьезный пожар настиг другой турецкий туристический регион Анталия. Всего были эвакуированы четыре жилых квартала, пострадали дома и предприятия. Для ликвидации огня привлекли 20 единиц авиации, 17 бульдозеров, 103 опрыскивателя и 427 спасателей.

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Напомним, ранее Мармарис уже пострадал от пожаров в этом году. В июне загорелся один из лесных холмов вблизи курорта, пламя перекинулось на город. Во время тушения пожара погиб спасатель.

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