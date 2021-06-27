Возле турецкого курорта вспыхнули лесные пожары: отели в опасности

В Турции на курорте вспыхнули лесные пожары / twitter.com/Tr_News

В воскресенье, 27 июня, возле популярного турецкого курортного города Мармарис вспыхнули масштабные лесные пожары - рядом находятся туристические поселения и гостиницы, пишет издание Анадолу.

На месте работают пожарные. Причина возникновения возгорания пока неизвестна. Также задействованы шесть вертолетов.

"По неизвестным причинам в Ичмелере, в районе Мармариса прибрежной провинции, в лесных массивах недалеко от отелей и поселков возникли пожары", - говорится в сообщении.

Из-за ветра, огонь быстро распрострняется. Ветер также затрудняет тушение пожара.

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"Команды работают в соответствии с тем, как ветер меняет направление", - сказал губернатор провинции, добавив, что для оказания помощи прибыло много подкреплений из близлежащих районов.

Сообщений о жертвах от пожаров не поступало.

Как ранее писал Главред, масштабные пожары на Луганщине спровоцировали атаки боевиков, рассказали украинские бойцы.

Всего подтверждено 11 жертв пожаров, еще 18 человек находятся в больницах, сотни семей остались без крыши над головой.

30 сентября и 1 октября в нескольких районах Луганской области возникли масштабные лесные пожары, которые перекинулись на населенные пункты.