У Лаврова вибухнули звинуваченнями через нові санкції Зеленського

У МЗС Росії стверджують, що міжнародне співтовариство не реагує на санкції проти російських ЗМІ.
У МЗС РФ звинуватили Україну в діях, спрямованих проти свободи і принципів різноманітності думок. Згідно позиції російської держави, Київ "досліджує дно демократії в країні" і нібито застосовує репресії щодо усіх неугодних "київському режиму", сказала представник дипломатії Марія Захарова, повідомляє ТАСС.
"Ми розцінюємо подібні кроки як такі, що йдуть врозріз з основоположними принципами забезпечення свободи слова і плюралізму думок, а також не відповідають духу Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод", - сказала Захарова, коментуючи ситуацію з підписанням українським президентом нових санкцій проти російських ЗМІ.
Більш того, вона висунула низку звинувачень на адресу офіційного Києва, заявивши, що в Україні нібито влаштовують репресії проти неугодних владі медіаресурсів і проводять політику "дискримінації російськомовних громадян".
"Якщо казати ємко і якщо казати зрозуміло для самого київського режиму, використовуючи зрозумілу йому лексику, то у мене таке враження, що подібними заходами український режим досліджує дно демократії в країні. Бачимо в цьому продовження лінії київського режиму на встановлення цензури, зачистку інформаційного простору від неугодних медіа, дискримінацію російськомовних громадян, залякування усіх інакомислячих і не згодних з тим, що діється в Україні", - зазначила представник МЗС РФ.читайте такожЗеленський зняв санкції з колишнього "міністра ДНР" і двох росіян
Також вона додала, що у ООН, Раді Європи, ОБСЄ або ЮНЕСКО так і не відреагували на обмежувальні заходи проти російських ЗМІ. У російському зовнішньополітичному відомстві закликають міжнародне співтовариство дати оцінку діям Києва.
"Ми закликаємо світову спільноту відмовитися від такої політики не просто подвійних стандартів, а неприйняття дієвих заходів щодо явного наступу на демократичні принципи і нарешті, дати об'єктивну оцінку усім численним епізодам залякування, кримінального переслідування інакомислячих, вбивств та інших форм наступу на демократію в Україні", - підкреслила Марія Захарова.
Санкції України проти Росії
- Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 березня, підписав указ про впровадження нових санкцій проти Росії на базі рішення РНБО. Під санкції потрапили в тому числі 26 фізичних осіб-громадян Росії, серед яких російські політики і чиновники. Також під обмеження потрапили три депутати Європарламенту, які їздили у анексований Крим в обхід українських законів. Санкції діятимуть 3 роки.
- Крім того, Володимиром Зеленським були впроваджені санкції проти 81 російської компанії, низка з яких – бенефіціари російських ЗМІ. Йдеться про юридичних осіб, пов'язаних з інтернет-виданнями Лента.ру, ТАСС, Україна.ру, Газета.ru, Russia Today, РИА Новости та інші інформаційні ресурси. Видання заборонили на території України.