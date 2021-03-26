У Лаврова вибухнули звинуваченнями через нові санкції Зеленського

У МЗС Росії заявили, що Україна "досліджує дно демократії" / Reuters

У МЗС РФ звинуватили Україну в діях, спрямованих проти свободи і принципів різноманітності думок. Згідно позиції російської держави, Київ "досліджує дно демократії в країні" і нібито застосовує репресії щодо усіх неугодних "київському режиму", сказала представник дипломатії Марія Захарова, повідомляє ТАСС.

"Ми розцінюємо подібні кроки як такі, що йдуть врозріз з основоположними принципами забезпечення свободи слова і плюралізму думок, а також не відповідають духу Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод", - сказала Захарова, коментуючи ситуацію з підписанням українським президентом нових санкцій проти російських ЗМІ.

Більш того, вона висунула низку звинувачень на адресу офіційного Києва, заявивши, що в Україні нібито влаштовують репресії проти неугодних владі медіаресурсів і проводять політику "дискримінації російськомовних громадян".

"Якщо казати ємко і якщо казати зрозуміло для самого київського режиму, використовуючи зрозумілу йому лексику, то у мене таке враження, що подібними заходами український режим досліджує дно демократії в країні. Бачимо в цьому продовження лінії київського режиму на встановлення цензури, зачистку інформаційного простору від неугодних медіа, дискримінацію російськомовних громадян, залякування усіх інакомислячих і не згодних з тим, що діється в Україні", - зазначила представник МЗС РФ.читайте такожЗеленський зняв санкції з колишнього "міністра ДНР" і двох росіян

Також вона додала, що у ООН, Раді Європи, ОБСЄ або ЮНЕСКО так і не відреагували на обмежувальні заходи проти російських ЗМІ. У російському зовнішньополітичному відомстві закликають міжнародне співтовариство дати оцінку діям Києва.

"Ми закликаємо світову спільноту відмовитися від такої політики не просто подвійних стандартів, а неприйняття дієвих заходів щодо явного наступу на демократичні принципи і нарешті, дати об'єктивну оцінку усім численним епізодам залякування, кримінального переслідування інакомислячих, вбивств та інших форм наступу на демократію в Україні", - підкреслила Марія Захарова.

Санкції України проти Росії