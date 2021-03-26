У Лаврова разразились обвинениями из-за новых санкций Зеленского

В МИД России заявили, что Украина "исследует дно демократии" / Reuters

В МИД РФ обвинили Украину в действиях, направленных против свободы и принципов разнообразия мнений. Согласно позиции российского государства, Киев "исследует дно демократии в стране" и якобы применяет репрессии в отношении всех неугодных "киевскому режиму", сказала представитель дипломатии Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Мы расцениваем подобные шаги как идущие вразрез с основополагающими принципами обеспечения свободы слова и плюрализма мнений, а также не соответствующие духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - сказала Захарова, комментируя ситуацию с подписанием украинским президентом новых санкций против российских СМИ.

Более того, она выдвинула ряд обвинений в адрес официального Киева, заявив, что в Украине якобы устраивают репрессии против неугодных властям медиаресурсов и проводят политику "дискриминации русскоязычных граждан".

"Если говорить емко и если говорить понятно для самого киевского режима, используя понятную ему лексику, то у меня такое впечатление, что подобными мерами украинский режим исследует дно демократии в стране. Видим в этом продолжение линии киевского режима на установление цензуры, зачистку информационного пространства от неугодных медиа, дискриминацию руcскоязычных граждан, устрашение всех инакомыслящих и не согласных с тем, что творится в Украине", - отметила представитель МИД РФ.Читайте такжеЗеленский снял санкции с бывшего "министра ДНР" и двух россиян

Также она добавила, что в ООН, Совете Европы, ОБСЕ или ЮНЕСКО так и не отреагировали на ограничительные меры против российских СМИ. В российском внешнеполитическом ведомстве призывают международное сообщество дать оценку действиям Киева.

"Мы призываем мировое сообщество отказаться от такой политики не просто двойных стандартов, а непринятия действенных мер в отношении явного наступления на демократические принципы и наконец, дать объективную оценку всем многочисленным эпизодам запугивания, уголовного преследования инакомыслящих, убийств и иных форм наступления на демократию на Украине", - подчеркнула Мария Захарова.

Санкции Украины против России