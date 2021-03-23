Зеленский нанес санкционный удар по российским СМИ

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский запустил своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны от 23 марта о расширении санкций против ряда физических и юридических лиц. Под ограничения попали российские интернет-издания, не фигурировавшие в предыдущих санкционных списках. Санкции введены на три года.

Согласно указу главы государства под №109/2021 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", экономические санкции вводятся против 81 российской компаний, 10 из которых – бенефициары средств массовой информации из России.

Какие российские СМИ попали под санкции Украины

автономная некоммерческая организация "Интернет-Пресса";

акционерное общество "Газета.Ру";

общество с ограниченной ответственностью "Утро.ру";

автономная некоммерческая организация "Свободная электронная энциклопедия" Справочник Патриота ";

федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня";

общество с ограниченной ответственностью "Лента.Ру";

общество с ограниченной ответственностью "ЗМИ2";

автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости";

общество с ограниченной ответственностью "Федеральное агентство новостей";

общество с ограниченной ответственностью "Кассадо Групп" (voicesevas.ru).

В отношении юридических лиц, ставших фигурантами санкций Украины, применены меры, которые включают блокирование активов, ограничение различных торговых операций и запрет на вывод капиталов. Средствам массовой информации запрещено вещание на территории Украины.

Какие меры к ним применены

блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законодательством (приостановка финансовых операций, запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам/серверам, в том числе в субдоменам, в частности "gazeta.ru").

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