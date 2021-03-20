Зеленский продлил санкции против российских банков в Украине

Украина продлила ограничения в отношении российских Сбербанка и Проминвестбанка.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта о продлении на 3 года санкций против двух российских финансовых учреждений – Сбербанка и Проминвестбанка. Указ вступил в силу со дня его подписания, а контролировать выполнение решения должен секретарь СНБО, указано на сайте главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - отмечается в документе.
В приложении отмечено, что санкции применяются к украинским дочерним финансовым структурам российских Сбербанка и Проминвестбанка, которые зарегистрированы в Киеве. Продлены ограничительные меры, которые действовали с 2017 года.Читайте такжеСанкции против Медведчука: последствия для Зеленского, Украины и России
Санкции против российских банков в Украине
- Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году ввел санкции против 5 российских банков, работавших на территории украинского государства – Сбербанка России, ВТБ Банка, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank. Юридическим лицам запретили проводить финансовые операции, связанные с их бенефициарами и материнскими структурами в России.
- Финансовые учреждения группы ВТБ перестали работать на территории Украины в 2018 году. Тогда же Сбербанк продал VS Bank. Вследствие этого в Украине осталось два российских банка – Сбербанк и Проминвестбанк.
- Весной 2019 года указом президента Украины Петра Порошенко на базе решения СНБО и по инициативе Кабмина и НБУ были введены санкции против 294 компаний и 848 физических лиц, среди которых и российские банки.