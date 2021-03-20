Зеленский продлил санкции против российских банков в Украине

Зеленский на 3 года продлил санкции против российских банков/ president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта о продлении на 3 года санкций против двух российских финансовых учреждений – Сбербанка и Проминвестбанка. Указ вступил в силу со дня его подписания, а контролировать выполнение решения должен секретарь СНБО, указано на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - отмечается в документе.

В приложении отмечено, что санкции применяются к украинским дочерним финансовым структурам российских Сбербанка и Проминвестбанка, которые зарегистрированы в Киеве. Продлены ограничительные меры, которые действовали с 2017 года.Читайте такжеСанкции против Медведчука: последствия для Зеленского, Украины и России

Санкции против российских банков в Украине