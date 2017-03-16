Порошенко ввел санкции против российских банков в Украине

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении ряда юридических лиц.

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает УНИАН.

Как отмечается в соответствующем указе, решение СНБО было принято согласно статье 5 Закона Украины "О санкциях" и с учетом предложений Национального банка Украины.

Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу "Сбербанк", ОАО "Виесте Банк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ БАНК", ОАО "БМ БАНК" в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Кабинет министров совместно с Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций и безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер к соответствующим юридическим лицам.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Агентство напомнило, что СНБО 15 марта поручил НБУ и СБУ в течение суток внести предложения по санкциям в отношении банковских учреждений, в капитале которых есть доля госбанков Российской Федерации.

Впоследствии Нацбанк заявил, что предлагает ввести санкции в дочерних структурах российских госбанков в Украине в форме запрета на вывод капитала за пределы страны.

"Применение этих санкций означает запрет на проведение каких-либо финансовых операций в пользу материнских банков. Это предоставление межбанковских кредитов и размещение депозитов, размещение средств на корсчетах и другие активные операции. Также это запрет на выплату процентов, дивидендов, возврат межбанковских кредитов, средств с корсчетов и субординированного долга", — сказал первый заместитель председателя Национального банка Яков Смолий.