У Лаврова зробили заяву про сценарій для РФ у разі відключення від SWIFT

У МЗС Росії не виключають відключення Москви від міжнародної міжбанківської платіжної системи SWIFT.
Наразі сценарій, за якого Росія залишиться без міжнародної міжбанківської платіжної системи SWIFT, розглядається як гіпотетичний. Москва опрацьовує варіанти зниження ризиків у разі, якщо ситуація стане реальністю, і вивчає можливість застосування в якості альтернативи "Системи передачі фінансових повідомлень" Банку Росії. Про це заявила представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.
У інтерв'ю RT вона розповіла про те, що відомства вивчають можливості мінімізації ризиків і економічних витрат за подібного розвитку подій.
"Сценарій відключення Росії від SWIFT наразі розглядається як гіпотетичний. Тим не менш, ведеться міжвідомче опрацювання на предмет мінімізації ризиків і економічного збитку від обмеження доступу нашої країни до звичних міжнародних фінансових інструментів і платіжних механізмів",- сказала Захарова.читайте такожУ Лаврова пояснили дії Росії у разі відключення від SWIFT
Також вона додала, що серед можливих альтернативних інструментів Москва розглядає застосування "системи передачі фінансових повідомлень" Банку Росії, і її інтеграції з європейськими, іранськими та китайськими аналогами.
"Наразі обговорюються варіанти її сполучення з іноземними аналогами – європейською SEPA, іранською SEPAM, китайськими CUP і CIPS",- підкреслила Марія Захарова.
Відключення Росії від SWIFT
- Лідер Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер раніше заявив, що Захід повинен відключити Росію від SWIFT у разі нової військової агресії Росії проти України.
- У Держдумі Росії піддали критиці слова Вебера і заявили, що така заява є "популістською" і "безпідставною".
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров 13 квітня під час свого візиту до Ірану сказав місцевому виданню IRNA про те, що Москва прагне відмовитися від долара при міжнародних розрахунках і вивчає ситуацію із заміною платіжних систем Заходу.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 29 квітня запевнив, що Росія у разі відключення від SWIFT зуміє знайти альтернативу платіжній системі у короткостроковій перспективі.