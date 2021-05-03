У Лаврова зробили заяву про сценарій для РФ у разі відключення від SWIFT

Росія вивчає наслідки для держави у разі відключення від SWIFT / Reuters

Наразі сценарій, за якого Росія залишиться без міжнародної міжбанківської платіжної системи SWIFT, розглядається як гіпотетичний. Москва опрацьовує варіанти зниження ризиків у разі, якщо ситуація стане реальністю, і вивчає можливість застосування в якості альтернативи "Системи передачі фінансових повідомлень" Банку Росії. Про це заявила представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

У інтерв'ю RT вона розповіла про те, що відомства вивчають можливості мінімізації ризиків і економічних витрат за подібного розвитку подій.

"Сценарій відключення Росії від SWIFT наразі розглядається як гіпотетичний. Тим не менш, ведеться міжвідомче опрацювання на предмет мінімізації ризиків і економічного збитку від обмеження доступу нашої країни до звичних міжнародних фінансових інструментів і платіжних механізмів",- сказала Захарова.читайте такожУ Лаврова пояснили дії Росії у разі відключення від SWIFT

Також вона додала, що серед можливих альтернативних інструментів Москва розглядає застосування "системи передачі фінансових повідомлень" Банку Росії, і її інтеграції з європейськими, іранськими та китайськими аналогами.

"Наразі обговорюються варіанти її сполучення з іноземними аналогами – європейською SEPA, іранською SEPAM, китайськими CUP і CIPS",- підкреслила Марія Захарова.

Відключення Росії від SWIFT