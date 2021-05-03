У Лаврова закотили істерику у відповідь на пропозицію G7 боротися з фейками РФ

Марія Захарова / Reuters

У МЗС Росії прокоментували заяву глави МЗС Великобританії Домініка Рааба про те, що країни групи G7 розглянуть питання про створення колективних механізмів реагування для протидії російській пропаганді та дезінформації.

Офіційний представник МЗС Марія Захарова відповіла главі зовнішньополітичного відомства Великобританії Домініку Раабу, повідомляє Радіо Говорить Москва.

Вона впевнена в тому, що в поширенні пропаганди Москву звинувачують ті країни, які самі в ній загрузли.

"Впору задуматися, чому наскрізь хворі пропагандою країни, які використовували її не раз для виправдання збройного вторгнення і повалення урядів (саме так діяли Британія і США в Іраку, придумавши історію про хімічну зброю), звинувачують у власних гріхах нашу країну", — додала вона.

Раніше повідомлялося про те, що проросійські інтернет-тролі створюють видимість підтримки в британських ЗМІ агресії РФ проти України.

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