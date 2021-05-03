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У Лаврова закотили істерику у відповідь на пропозицію G7 боротися з фейками РФ

3 травня 2021, 11:54

Марія Захарова назвала Великобританію "наскрізь хворою пропагандою" країною.

Захарова відповіла на звинувачення щодо фейків РФ
Марія Захарова / Reuters

У МЗС Росії прокоментували заяву глави МЗС Великобританії Домініка Рааба про те, що країни групи G7 розглянуть питання про створення колективних механізмів реагування для протидії російській пропаганді та дезінформації.

Офіційний представник МЗС Марія Захарова відповіла главі зовнішньополітичного відомства Великобританії Домініку Раабу, повідомляє Радіо Говорить Москва.

Вона впевнена в тому, що в поширенні пропаганди Москву звинувачують ті країни, які самі в ній загрузли.

"Впору задуматися, чому наскрізь хворі пропагандою країни, які використовували її не раз для виправдання збройного вторгнення і повалення урядів (саме так діяли Британія і США в Іраку, придумавши історію про хімічну зброю), звинувачують у власних гріхах нашу країну", — додала вона.

Раніше повідомлялося про те, що проросійські інтернет-тролі створюють видимість підтримки в британських ЗМІ агресії РФ проти України.

читайте такожРФ відкрила фронт дезінформації про Україну в британських ЗМІ-The Times

Боротьба з фейками РФ:

  • Раніше повідомлялося про те, що Британія пропонує країнам G7 створити загальний механізм, який дозволить в короткі терміни спростовувати поширювану Росією і Китаєм неправдиву інформацію про резонансні події у світі.
  • У Лондоні вважають, що люди повинні отримувати об'єктивні і перевірені відомості.
  • У Британії вважають, що Москва і Пекін мають намір посіяти недовіру на Заході, а також поширюють неправдиву інформацію про вибори або вакцину від коронавірусу.
  • Щоб протистояти таким викликам, Великій сімці слід розробити механізм протидії їхній пропаганді, заявляють у Лондоні.
новини Росії новини Великобританії Велика сімка фейки Марія Захарова
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