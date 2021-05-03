У Лаврова закатили истерику в ответ на предложение G7 бороться с фейками РФ

Мария Захарова / Reuters

В МИД России прокомментировали заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании коллективных механизмов реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова ответила главе внешнеполитического ведомства Великобритании Доминику Раабу, сообщает радио Говорит Москва.

Она уверена в том, что в распространении пропаганды Москву обвиняют те страны, которые сами в ней погрязли.

"Впору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовали Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну", — добавила она.

Ранее сообщалось о том, что пророссийские интернет-тролли создают видимость поддержки в британских СМИ агрессии РФ против Украины.

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