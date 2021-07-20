У Кремлі назвали умову і формат участі США в переговорах щодо Донбасу

Дмитро Козак про переговори щодо Донбасу / Фото kremlin.ru

Заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Російська Федерація не проти приєднання до нормандського формату щодо Донбасу інших учасників, у тому числі США, Британії чи Канади.

Як він заявив в інтерв'ю виданню Politique Internationale, для цього є необхідна умова.

За його словами, необхідності в модернізації нормандського формату на сьогодні немає, оскільки не досить ефективно використовується потенціал нинішніх контактів між Україною, Росією, Німеччиною і Францією.

"Як уже зазначалося, у нас немає принципових заперечень проти підключення до діючих переговорних форматів нових учасників, включаючи США, якщо мова йде про нові конструктивні ідеї про мирне політичне врегулювання конфлікту. Але якщо за такою участю і підтримкою України буде проглядатися заохочення військового вирішення конфлікту, ми, звичайно ж, проти", - зазначив Козак.

У той же час він висловив упевненість, що нова адміністрація США може внести істотний внесок у відновлення миру.

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При цьому в інтерв'ю він заявив, що якщо українська армія військовим шляхом спробує звільнити Донбас, то Росія встане на "захист" населення.

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Нормандські переговори - про що повідомлялося раніше:

Нагадаємо, остання зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та РФ відбулася 19 квітня в режимі відеоконференції. За її підсумками сторони підтвердили прагнення до дотримання перемир'я на Донбасі, узгодженого 22 липня 2020 року.

Як заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки - президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього необхідно виконати домовленості, досягнуті сторонами в Парижі в грудні 2019 року.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак після завершення засідання радників лідерів країн нормандської четвірки заявив, що Україна сформувала безліч пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню на Донбасі.

За словами Єрмака, питання про приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу не обговорювалося.