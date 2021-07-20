В Кремле назвали условие и формат участия США в переговорах по Донбассу

Дмитрий Козак о переговорах по Донбассу / Фото kremlin.ru

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Российская Федерация не против присоединения к нормандскому формату по Донбассу других участников, в том числе США, Британии или Канады.

Как он заявил в интервью изданию Politique Internationale, для этого есть необходимое условие.

По его словам, необходимости в модернизации нормандского формата на сегодня нет, поскольку не достаточно эффективно используется потенциал нынешних контактов между Украиной, Россией, Германией и Францией.

"Как уже отмечалось, у нас нет принципиальных возражений против подключения к действующим переговорным форматам новых участников, включая США, если речь идет о новых конструктивных идеях о мирном политическом урегулировании конфликта. Но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, мы, конечно же, против", - отметил Козак.

В то же время он выразил уверенность, что новая администрация США может внести существенный вклад в восстановление мира.

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При этом в интервью он заявил, что если украинская армия военным путем попытается освободить Донбасс, то Россия встанет на "защиту" населения.

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Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:

Напомним, последняя встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и РФ состоялась 19 апреля в режиме видеоконференции. По ее итогам стороны подтвердили стремление к соблюдению перемирия на Донбассе, согласованного 22 июля 2020 года.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения заседания советников лидеров стран нормандской четверки заявил, что Украина сформировала множество предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня на Донбассе.

По словам Ермака, вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался.