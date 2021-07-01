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У Кравчука назвали условие и формат участия США в переговорах по Донбассу

1 июля 2021, 01:37
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Назначение спецпредставителя от США является реальным, подчеркнул Сергей Гармаш.

Украина - США
Сергей Гармаш спрогнозировал вероятность участия США в переговорах по Донбассу / УНИАН

Идея участие представителей США в переговорах по Донбассу обсуждалась в ходе встречи с американскими сенаторами, заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Единственное, я надеялся, что они предложат кандидатуру на модератора политической подгруппы или гуманитарной. На сегодняшний день ротация произошла, уже объявлены сменщики, соответственно, остается мало возможностей. Может быть, подгруппа по безопасности, поскольку сегодня посол Чевик совмещает должности руководителя СММ ОБСЕ и модератора подгруппы по безопасности. Но для этого нужно его желание и решение ОБСЕ", - рассказал он в эфире канала Украина 24.

Он считает, что назначение спецпредставителя от США является реальным, потому что даже РФ фактически дала на это согласие.

"Другой вопрос: его статус и роль в "нормандской" четверке – просто наблюдателя, хотя это тоже эффективно, либо человека с совещательным или решающим голосом. Два варианта наиболее вероятных на сегодня - модератор какой-то из подгрупп или назначение спецпредставителя", - заявил Гармаш.

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Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:

Напомним, последняя встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и РФ состоялась 19 апреля в режиме видеоконференции. По ее итогам стороны подтвердили стремление к соблюдению перемирия на Донбассе, согласованного 22 июля 2020 года.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения заседания советников лидеров стран нормандской четверки заявил, что Украина сформировала множество предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня на Донбассе.

По словам Ермака, вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался.

новости США новости Украины Сергей Гармаш
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