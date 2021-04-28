У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися у Ватикані

У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися у Ватикані / УНІАН

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію лідера України Володимира Зеленського провести зустріч у Ватикані. Він зазначив, що поки не знає, чи готовий глава російської держави Володимир Путін проводити двосторонню зустріч з українським колегою десь, крім Москви.

"Готовий чи не готовий кудись їхати [для зустрічі з Зеленським] президент Путін - я не знаю. Ми поки всі виходимо з того, що президент Путін сказав, що, оскільки ми не є стороною конфлікту, говорити про справи донбаські, тобто про мир, з нами не потрібно. Про це потрібно говорити в межах "четвірки". Сам Путін зазначив, що у разі готовності говорити про двосторонні відносини він буде радий бачити президента Зеленського у Москві", - сказав Пєсков, його цитує ТАСС.

За його словами, Москва та Ватикан не отримували офіційної пропозиції від Києва про проведення зустрічі Путіна та Зеленського на території папського міста-держави.

"Президент Зеленський сказав, що це могло бути ідеальним місцем для зустрічі. Звичайно, про це поки офіційно не знає ні Ватикан, ні російська сторона. Ми поки не отримували ніякої інформації про те, що конкретизовано і сформульовано таку пропозицію", - уточнив Пєсков.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з російським колегою Володимиром Путіним обов'язково відбудеться. Він хоче провести її у Ватикані.

"Святий Престол міг би стати ідеальним місцем для розмов про мир на Донбасі", - розповів Зеленський в інтерв'ю газеті la Repubblica.

Переговори Путіна і Зеленського - про що йшлося раніше: