У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться в Ватикане

У Путина отреагировали на предложение Зеленского встретиться в Ватикане / УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение лидера Украины Владимира Зеленского провести встречу в Ватикане. Он отметил, что пока не знает, готов ли глава российского государства Владимир Путин проводить двустороннюю встречу с украинским коллегой где-то, кроме Москвы.

"Готов или не готов куда-то ехать [для встречи с Зеленским] президент Путин - я не знаю. Мы пока все исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. Об этом нужно говорить в рамках "четверки". Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве", - сказал Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, Москва и Ватикан не получали официального предложения от Киева о проведении встречи Путина и Зеленского на территории папского города-государства.

"Президент Зеленский сказал, что это могло быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение", - уточнил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.

"Святой Престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире на Донбассе", - рассказал Зеленский в интервью газете la Repubblica.

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