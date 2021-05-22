У Путіна відреагували на санкції Зеленського проти Росії і ватажків "ЛДНР"

У Кремлі попередили про те, що нові санкції Києва проти Москви можуть позначитися на перспективах зустрічі Путіна і Зеленського.
Нові санкції України проти російських юридичних осіб, які володіють ЗМІ, ватажків "ДНР", "ЛНР" та окупованого Криму, не сприяють створенню оптимальних умов для проведення зустрічі президента РФ Володимира Путіна з українським гарантом Володимиром Зеленським. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.
Як повідомляє ТАСС, у заяві російським журналістам про те, чи можуть нові санкції Києва проти Москви негативно позначитися на питаннях організації зустрічі Путіна і Зеленського, він відповів, що подібні дії не спрямовані на розвиток перемовного процесу щодо цього питання.
"Така практика явно не в площині підготовки зустрічі двох президентів", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Санкції України проти ЗМІ РФ і ватажків "ЛДНР"
Нагадаємо, у п'ятницю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський запустив рішення РНБО від 14 травня, згідно з яким офіційний Київ впроваджує санкції проти російських засобів масової інформації, а також ватажків бойовиків "ДНР", "ЛНР" і окупованого Криму.читайте такожАрестович зробив заяву про сценарії щодо Донбасу після перемовин з Путіним
Обмеження передбачають блокування активів осіб на території української держави. Санкції впроваджені безстроково.
Зустріч Зеленського і Путіна
- Президент України Володимир Зеленський 20 травня під час своєї пресконференції зробив заяву, згідно з якою Офіс глави держави вже почав перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі українського гаранта з російським президентом Володимиром Путіним.
- Факт таких перемовин підтвердили у Кремлі. За словами прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова, діалог веде заступник голови Адміністрації президента Дмитро Козак. Сторони продовжують погоджувати питання, проте у Москві наразі не бачать реальну перспективу перемовин Путіна і Зеленського.
- Як вважає Зеленський, для того, щоб вирішити конфлікт на Донбасі, треба вести прямі перемовини з господарем Кремля Володимиром Путіним. Крім цього розглядається і альтернативний варіант подібної дискусії за участю США.
- Володимир Зеленський сказав, що якщо Києву не вдасться врегулювати військовий конфлікт на сході України на базі існуючих і нових механізмів, питання Донбасу може бути винесене на референдум.