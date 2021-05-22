У Путіна відреагували на санкції Зеленського проти Росії і ватажків "ЛДНР"

Нові санкції України проти Росії не створюють оптимальних умов для організації зустрічі Путіна і Зеленського - Пєсков / Reuters

Нові санкції України проти російських юридичних осіб, які володіють ЗМІ, ватажків "ДНР", "ЛНР" та окупованого Криму, не сприяють створенню оптимальних умов для проведення зустрічі президента РФ Володимира Путіна з українським гарантом Володимиром Зеленським. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, у заяві російським журналістам про те, чи можуть нові санкції Києва проти Москви негативно позначитися на питаннях організації зустрічі Путіна і Зеленського, він відповів, що подібні дії не спрямовані на розвиток перемовного процесу щодо цього питання.

"Така практика явно не в площині підготовки зустрічі двох президентів", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Санкції України проти ЗМІ РФ і ватажків "ЛДНР"

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський запустив рішення РНБО від 14 травня, згідно з яким офіційний Київ впроваджує санкції проти російських засобів масової інформації, а також ватажків бойовиків "ДНР", "ЛНР" і окупованого Криму.читайте такожАрестович зробив заяву про сценарії щодо Донбасу після перемовин з Путіним

Обмеження передбачають блокування активів осіб на території української держави. Санкції впроваджені безстроково.

Зустріч Зеленського і Путіна