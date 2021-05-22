У Путина отреагировали на санкции Зеленского против России и главарей "ЛДНР"

В Кремле предупредили о том, что новые санкции Киева против Москвы могут отразиться на перспективах встречи Путина и Зеленского.
Новые санкции Украины против российских юридических лиц, которые владеют СМИ, главарей "ДНР", "ЛНР" и оккупированного Крыма, не способствуют созданию оптимальных условий для проведения встречи президента РФ Владимира Путина с украинским гарантом Владимиром Зеленским. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС, в заявлении российским журналистам о том, могут ли новые санкции Киева против Москвы негативно отразиться на вопросах организации встречи Путина и Зеленского, он ответил, что подобные действия не направлены на развитие переговорного процесса по данному вопросу.
"Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Санкции Украины против СМИ РФ и главарей "ЛДНР"
Напомним, в пятницу, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский запустил решение СНБО от 14 мая, согласно которому официальный Киев вводит санкции против российских средств массовой информации, а также главарей боевиков "ДНР", "ЛНР" и оккупированного Крыма.Читайте такжеАрестович сделал заявление о сценариях по Донбассу после переговоров с Путиным
Ограничения предусматривают блокирование активов лиц на территории украинского государства. Санкции введены бессрочно.
Встреча Зеленского и Путина
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей пресс-конференции сделал заявление, согласно которому Офис главы государства уже начал переговоры с Кремлем по поводу организации встречи украинского гаранта с российским президентом Владимиром Путиным.
- Факт таких переговоров подтвердили в Кремле. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, диалог ведет замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Стороны продолжают согласовывать вопросы, однако в Москве пока не видят реальную перспективу переговоров Путина и Зеленского.
- Как полагает Зеленский, для того, чтобы разрешить конфликт на Донбассе, нужно вести прямые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Помимо этого рассматривается и альтернативный вариант подобной дискуссии при участии США.
- Владимир Зеленский сказал, что если Киеву не удастся урегулировать военный конфликт на востоке Украины на базе существующих и новых механизмов, вопрос Донбасса может быть вынесен на референдум.