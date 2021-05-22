У Путина отреагировали на санкции Зеленского против России и главарей "ЛДНР"

Новые санкции Украины против России не создают оптимальных условий для организации встречи Путина и Зеленского - Песков / Reuters

Новые санкции Украины против российских юридических лиц, которые владеют СМИ, главарей "ДНР", "ЛНР" и оккупированного Крыма, не способствуют созданию оптимальных условий для проведения встречи президента РФ Владимира Путина с украинским гарантом Владимиром Зеленским. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, в заявлении российским журналистам о том, могут ли новые санкции Киева против Москвы негативно отразиться на вопросах организации встречи Путина и Зеленского, он ответил, что подобные действия не направлены на развитие переговорного процесса по данному вопросу.

"Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Санкции Украины против СМИ РФ и главарей "ЛДНР"

Напомним, в пятницу, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский запустил решение СНБО от 14 мая, согласно которому официальный Киев вводит санкции против российских средств массовой информации, а также главарей боевиков "ДНР", "ЛНР" и оккупированного Крыма.Читайте такжеАрестович сделал заявление о сценариях по Донбассу после переговоров с Путиным

Ограничения предусматривают блокирование активов лиц на территории украинского государства. Санкции введены бессрочно.

Встреча Зеленского и Путина