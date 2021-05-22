УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Путина отреагировали на санкции Зеленского против России и главарей "ЛДНР"

22 мая 2021, 08:52
Прослушать новость
Остановить

В Кремле предупредили о том, что новые санкции Киева против Москвы могут отразиться на перспективах встречи Путина и Зеленского.

Песков
Новые санкции Украины против России не создают оптимальных условий для организации встречи Путина и Зеленского - Песков / Reuters

Новые санкции Украины против российских юридических лиц, которые владеют СМИ, главарей "ДНР", "ЛНР" и оккупированного Крыма, не способствуют созданию оптимальных условий для проведения встречи президента РФ Владимира Путина с украинским гарантом Владимиром Зеленским. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, в заявлении российским журналистам о том, могут ли новые санкции Киева против Москвы негативно отразиться на вопросах организации встречи Путина и Зеленского, он ответил, что подобные действия не направлены на развитие переговорного процесса по данному вопросу.

"Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Санкции Украины против СМИ РФ и главарей "ЛДНР"

Напомним, в пятницу, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский запустил решение СНБО от 14 мая, согласно которому официальный Киев вводит санкции против российских средств массовой информации, а также главарей боевиков "ДНР", "ЛНР" и оккупированного Крыма.Читайте такжеАрестович сделал заявление о сценариях по Донбассу после переговоров с Путиным

Ограничения предусматривают блокирование активов лиц на территории украинского государства. Санкции введены бессрочно.

Встреча Зеленского и Путина

  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей пресс-конференции сделал заявление, согласно которому Офис главы государства уже начал переговоры с Кремлем по поводу организации встречи украинского гаранта с российским президентом Владимиром Путиным.
  • Факт таких переговоров подтвердили в Кремле. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, диалог ведет замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Стороны продолжают согласовывать вопросы, однако в Москве пока не видят реальную перспективу переговоров Путина и Зеленского.
  • Как полагает Зеленский, для того, чтобы разрешить конфликт на Донбассе, нужно вести прямые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Помимо этого рассматривается и альтернативный вариант подобной дискуссии при участии США.
  • Владимир Зеленский сказал, что если Киеву не удастся урегулировать военный конфликт на востоке Украины на базе существующих и новых механизмов, вопрос Донбасса может быть вынесен на референдум.

новости России Кремль Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У Путина отреагировали на санкции Зеленского против России и главарей "ЛДНР"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Снижает вес, давление и борется с диабетом: врач назвала овощСнижает вес, давление и борется с диабетом: врач назвала овощ Гороскоп на 19 мая 2021 всех знаков Зодиака: запретный переворот и ограбленияГороскоп на 19 мая 2021 всех знаков Зодиака: запретный переворот и ограбления Полное затмение Луны в мае 2021 года: угрозы, и что нельзя делатьПолное затмение Луны в мае 2021 года: угрозы, и что нельзя делать Появилась дата выхода нового сезона Одруження наосліп 2021Появилась дата выхода нового сезона Одруження наосліп 2021 Синоптик назвал самый жаркий и самый дождливый месяц лета 2021 в УкраинеСиноптик назвал самый жаркий и самый дождливый месяц лета 2021 в Украине

Последние новости

08:52
У Путина отреагировали на санкции Зеленского против России и главарей "ЛДНР"
08:26
Коронавирус в Украине ослабил хватку, но жертв за минувшие сутки все еще тьма Видео
08:18
Гороскоп на сегодня 22 мая 2021 года всех знаков Зодиака: встреча с половинкой и угрозы Видео
07:46
"Украинцы в вышиванках быдло, а парад х**ня": скандалистку из Харькова выперли с работы
07:45
Распродажа в Steam: Cyberpunk 2077, "Ведьмак 3" и многое другое Видео
Реклама
07:08
Новые министры ежемесячно: решится ли власть на замену премьера мнение
06:32
Украине грозят тарифные бунты: эксперт назвал главную причину Видео
06:15
Политолог раскрыл неожиданную роль Украины во встрече Байдена и Путина Видео
06:02
Удар по Порошенко: экс-генпрокурор объяснил неожиданный поворот в деле Медведчука Видео
05:36
Гороскоп на завтра 23 мая 2021 года всех знаков Зодиака: кому грозит роковое знакомство
05:34
Эксперт рассказал, как в США выступили против Байдена и за Украину по СП-2 Видео
05:33
Грозит ли Порошенко реальный приговор: аналитик дал прогноз Видео
05:05
С Днем святого Николая 2021: поздравления в прозе, стихи и картинки
04:22
Украинцам пообещали тепло до +26°, но предупредили о ливнях с грозами Видео
03:52
Украинская гимнастка засветила шикарную грудь на пикантном фото
03:02
День святого Николая 2021: нельзя делать на Николу Зимнего Видео
02:17
Эксперт рассказал, будут ли последствия "наезда" Зеленского на Меркель и Макрона Видео
00:49
Ремастер культовой Samorost стал бесплатным на всех платформах Видео
00:19
Синоптик назвал самый жаркий и самый дождливый месяц лета 2021 в Украине Видео
00:10
Продюсер озвучил смысл участия Go-A на Евровидении и где взять денег на новый конкурс Видео
Реклама
21 мая, пятница
23:54
Евровидение-2022: кто из артистов обязан поехать на конкурс Видео
23:26
"План Б и План С": Разумков рассказал, что делать Украине с Северным потоком-2 Видео
23:15
Эксперт оценил вероятность "политической победы" Украины на Евровидении
23:09
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
23:02
США ударили новыми санкциями по России Видео
22:44
Почему эскалация между Палестиной и Израилем была не последней мнение
22:37
Синоптики поведали, ждать ли "сюрпризов" от погоды на выходных Видео
22:32
Почему "вышиванка-косовортка" Зеленского – далеко не последний повод для хейта – эксперт Видео
21:58
Растамаживать авто в Украине собираются через Дию Видео
21:57
Зеленский одобрил новые санкции: полный список юрлиц, которые попали под запрет Видео
21:38
Разумков признался, почему до сих пор не привился от коронавируса Видео
21:11
Как Путин случайно спас рейтинг Зеленского мнение
21:03
Зеленский ввел санкции против "воров в законе": кто попал в список Видео
21:02
День святого Николая Вешнего 22 мая: что делать в его праздник в мае
20:55
Избиение полицейского коллегами в Днепре: СМИ узнали о махинациях с увольнением Видео
20:05
OnePlus готовит умные часы в стиле Cyberpunk 2077 Видео
20:02
В столице "героиня парковки" залезла на эвакуатор и отбивалась от копов Видео
19:52
Украинскому младенцу собрали 60 миллионов на самые дорогие лекарства в мире
19:32
США будут требовать "бонусов" от РФ за отказ от санкций против Северного потока-2 мнение
19:06
В России погибли 10 рабочих – главные подробности и ключевая причина Видео
Реклама
19:05
Лавров разразился сравнением США и стран Балтии с "гопниками" Видео
19:00
Помните о Clubhouse? Соцсеть запустила Android-версию приложения в Украине
18:39
В Киеве пьяная "вдрабадан" женщина таранила авто, называясь "полковником полиции"
18:39
Оккупанты начали дырявить дно Азовского моря ради нужд Крыма
18:22
Санта Димопулос отмечает 34-летие - творческий путь и лучшие песни девушки Видео
17:55
В космическом симуляторе No Man's Sky стартовал долгожданный игроками кроссовер Видео
17:25
Лидер ХАМАС схвачен на территории Палестины Видео
17:24
Суд оставил Медведчука под домашним арестом Видео
17:21
Под Одессой женщина-логопед и ее муж-педофил развращали детей Видео
17:11
Круче Роналду: полузащитник сборной Украины стал игроком месяца в Италии Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять