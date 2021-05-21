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Зеленский ввел санкции против боевиков ОРДЛО и "главы" Крыма

21 мая 2021, 19:06
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Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины.

Зеленский
Зеленский ввел санкции \против главарей "Л/ДНР" и "главы" Крыма / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский в пятницу, 21 мая, ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года о введении санкций. В списке оказались главари так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "глава" оккупированного Крыма, пишет сайт Офиса президента.

Так, под украинскими санкциями оказались главарь "ДНР" Денис Пушилин, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Вместе с тем санкции наложили на десятки веб-ресурсов, связанных с "Л/ДНР" и оккупационным режимом Крыма.

Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции были введены бессрочно.

Заявления Владимира Зеленского

  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая в ходе пресс-конференции заявил, что на следующей неделе в Верховную Раду будет внесен закон о деолигархизации. По его словам, задачей государства является не уничтожение большого бизнеса, а ликвидация механизмов влияния бизнес-структур на средства массовой информации, политиков и чиновников.
  • Владимир Зеленский также рассказал, что Офис президента ведет переговоры с Кремлем по поводу организации его встречи с российским главой государства Владимиром Путиным. При этом он отказался от поездки на переговоры в Москву.
  • Кроме того, Зеленский назвал дату проведения Крымской платформы, анонсировал приезд высокопоставленных представителей иностранных государств и пообещал подписание в ходе мероприятия ряда важных документов.

санкции Владимир Зеленский
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