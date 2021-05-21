Зеленский ввел санкции против боевиков ОРДЛО и "главы" Крыма

Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины.
Глава государства Владимир Зеленский в пятницу, 21 мая, ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года о введении санкций. В списке оказались главари так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "глава" оккупированного Крыма, пишет сайт Офиса президента.
Так, под украинскими санкциями оказались главарь "ДНР" Денис Пушилин, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Вместе с тем санкции наложили на десятки веб-ресурсов, связанных с "Л/ДНР" и оккупационным режимом Крыма.
Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции были введены бессрочно.
Заявления Владимира Зеленского
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая в ходе пресс-конференции заявил, что на следующей неделе в Верховную Раду будет внесен закон о деолигархизации. По его словам, задачей государства является не уничтожение большого бизнеса, а ликвидация механизмов влияния бизнес-структур на средства массовой информации, политиков и чиновников.
- Владимир Зеленский также рассказал, что Офис президента ведет переговоры с Кремлем по поводу организации его встречи с российским главой государства Владимиром Путиным. При этом он отказался от поездки на переговоры в Москву.
- Кроме того, Зеленский назвал дату проведения Крымской платформы, анонсировал приезд высокопоставленных представителей иностранных государств и пообещал подписание в ходе мероприятия ряда важных документов.
Автор: Екатерина Трохимчук