США ввели санкции против украинцев - Данилов

Украина обратится к властям США для предоставления информации относительно каждого гражданина Украины, в отношении которого были введены санкции.
США ввели санкции против 61 украинца - Украина обратилась к властям США о предоставлении информации о каждом подсанкционном гражданине, сообщил сегодня во время брифинга секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
"На сегодняшний день нам доподлинно известно о 61 гражданине Украины, против которых США ввели санкции", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО рассказал, что Украина обратится к властям США для предоставления информации относительно каждого гражданина Украины, в отношении которого были введены санкции. И после получения документов и их обработки решение о санкциях в отношении этих граждан может быть принято и на территории Украины.
"Если наши правоохранительные органы сочтут необходимым внедрять определенные процедурные моменты... если будет принято решение о введении санкций в поддержку наших партнеров, после получения этих документов, после обработки этих документов, мы это будем делать на территории нашей страны", - сказал Данилов.
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Также Украина обратится к европейским партнерам для получения информации о подсанкционных гражданах Украины.
"После получения информации мы по каждому гражданину будем принимать отдельное решение", - добавил Данилов.
Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
- Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.
- СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.