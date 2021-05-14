СНБО ввел санкции против 111 криминальных авторитетов - Зеленский

Зеленский рассказал о решениях СНБО 14 мая / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами. Соответствующее решение сегодня приняли на заседании Совета нацбезопасности и обороны, сказал гарант в своем новом видеообращении

К иностранцам, которые попали в санкционный список СНБО, по словам Зеленского, будут применены следующие ограничения:

блокировка активов;

запрет въезда;

невозможность приобретения гражданства;

принудительное выдворение.

Также Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании утвердил стратегию развития кибербезопасности. Стратегию одобрили на пять лет, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге.

"На заседании СНБО была одобрена стратегия развития кибербезопасности на следующие пять лет. Мне кажется, что и подход к формированию этой стратегии, и качество этого документа и актуальность они на высшем уровне. от аудита сегодняшней ситуации от понимания нам надо делать, чтобы наша страна стала передовой страной в мире по киберзащите", - заявил он.

Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред: