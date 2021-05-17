У Путіна відповіли на ініціативу Києва обміняти Медведчука на ув'язнених в Росії українців

У Путіна відповіли на ініціативу Києва обміняти Медведчука на ув'язнених у Росії українців / Reuters

Кремль скептично ставиться до пропозиції Києва обміняти голову політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука на когось із засуджених у РФ українців, заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Це внутрішньоукраїнська політична кухня. Я не знаю, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін. Це питання, чи хоче сам український політик з кимось помінятися", - сказав Пєсков, коментуючи відповідну ідею секретаря Ради національно безпеки та оборони України Олексія Данілова, його цитує РИА Новости.

Він назвав ідею не сформульованою і додав, що Кремль не схильний розглядати її серйозно.

Зазначимо, Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Віктора Медведчука у разі його засудження можуть обміняти на українців, ув'язнених у російських в'язницях.

"Це рішення ухвалює президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість (обмін Медведчука, - ред.), то ми охоче це зробимо", - сказав Данілов.

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