У Путіна відповіли на ініціативу Києва обміняти Медведчука на ув'язнених в Росії українців

Спікер Путіна прокоментував ідею секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова щодо обміну Медведчука.
Кремль скептично ставиться до пропозиції Києва обміняти голову політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука на когось із засуджених у РФ українців, заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
"Це внутрішньоукраїнська політична кухня. Я не знаю, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін. Це питання, чи хоче сам український політик з кимось помінятися", - сказав Пєсков, коментуючи відповідну ідею секретаря Ради національно безпеки та оборони України Олексія Данілова, його цитує РИА Новости.
Він назвав ідею не сформульованою і додав, що Кремль не схильний розглядати її серйозно.
Зазначимо, Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Віктора Медведчука у разі його засудження можуть обміняти на українців, ув'язнених у російських в'язницях.
"Це рішення ухвалює президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість (обмін Медведчука, - ред.), то ми охоче це зробимо", - сказав Данілов.
Справа Віктора Медведчука - про що йшлося раніше:
- Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада та порушення законів і звичаїв війни.
- Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді й у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.