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У Путіна розкрили плани щодо діалогу з США після заяви Байдена

7 квітня 2021, 19:00

Прогнози відносин Москви і Вашингтона складно назвати обнадійливими, вважає Микола Патрушев.

Микола Патрушев
Заява Байдена на адресу Путіна є безпрецедентною - Патрушев / Reuters

Заяву президента США Джо Байдена на адресу глави РФ Володимира Путіна навряд чи можна було б уявити навіть за часів боротьби Штатів і СРСР, коли Москві протистояли Гаррі Трумен або Рональд Рейган (33-й і 40-й глави американської держави, - ред.). Однак не виключено, що його спровокували на такі слова. При цьому у Москві сподіваються подальші перемовини президентів Байдена і Путіна і незважаючи на складну ситуацію налаштовані на діалог. Про це сказав секретар Радбезу Росії Микола Патрушев.

"Важко пригадати щось подібне, навіть якщо брати до уваги часи протистояння СРСР і США. Найбільш фанатичні противники нашої країни, такі як Трумен або Рейган, намагалися бути більш стриманими в публічних висловлюваннях... але все ж вони розуміли, що в політиці є свої кордони і їх слід поважати. Правда, не можна виключати, що американського президента навмисно спровокували на таку заяву кола, зацікавлені в наростанні напруженості в двосторонніх відносинах...", - заявив він в інтерв'ю виданню Комерсант.

За словами чиновника, у Москві не хотіли б, щоб цей інцидент вплинув на перспективи майбутніх перемовин і зустрічей Путіна і Байдена на вищому рівні. Однак випадок із заявою американського президента є безпрецедентним.

"Ми б не хотіли, щоб цей інцидент перекреслив такі перспективи. Проте він, як я вже сказав, безпрецедентний. Сподіваємося, що у Вашингтоні теж розуміють ситуацію, яка склалася", - стверджує Патрушев, відзначаючи, що у Росії не чекають вибачення від американців.читайте такожУ Кремлі розкрили плани Путіна щодо перемовин з Байденом

Також він додав, що аналізуючи сучасні відносини РФ і США слід враховувати і складну ситуацію всередині Америки, тому прогнози нелегко назвати обнадійливими. При цьому російська сторона готова до перемовин і співпраці за низкою напрямків.

"Прогнози подальшого розвитку відносин важко назвати обнадійливими. Проте, як я вже сказав, ми налаштовані на діалог у сферах взаємного інтересу і сподіваємося, що США проявлять таку ж зацікавленість", - підкреслив Микола Патрушев.

Відносини Росії і США

новини Росії новини США Володимир Путін Радбез РФ Джо Байден Микола Патрушев
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