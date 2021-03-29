У Путіна розповіли про ризик небезпечного силового сценарію на Донбасі / УНІАН

Російська влада висловлює стурбованість останнім загостренням на Донбасі, унаслідок якого українська сторона зазнала втрат, заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, у Кремлі наполягають, що до провокацій вдаються нібито українські військові.

"Що стосується ситуації на лінії зіткнення, то ми й раніше говорили, що у нас викликає серйозну стурбованість ескалація напруженості. Ми й раніше висловлювали свою стурбованість у зв'язку з провокаційними діями з боку українських збройних сил, які мали місце", - зазначив Пєсков, повідомляє РИА Новости.

Він також зазначив, що ця тема обговорювалася на переговорах помічників президентів. Пєсков підкреслив, що ескалація напруженості загрожує "надзвичайно небезпечним силовим сценарієм".

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