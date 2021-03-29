У Путіна розповіли про ризик небезпечного силового сценарію на Донбасі

У Кремлі заявили, що стурбовані у зв'язку з "провокаційними діями з боку українських збройних сил" на Донбасі.
Російська влада висловлює стурбованість останнім загостренням на Донбасі, унаслідок якого українська сторона зазнала втрат, заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, у Кремлі наполягають, що до провокацій вдаються нібито українські військові.
"Що стосується ситуації на лінії зіткнення, то ми й раніше говорили, що у нас викликає серйозну стурбованість ескалація напруженості. Ми й раніше висловлювали свою стурбованість у зв'язку з провокаційними діями з боку українських збройних сил, які мали місце", - зазначив Пєсков, повідомляє РИА Новости.
Він також зазначив, що ця тема обговорювалася на переговорах помічників президентів. Пєсков підкреслив, що ескалація напруженості загрожує "надзвичайно небезпечним силовим сценарієм".
Війна на Донбасі - про що йшлося раніше:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинуло 4 українських військових.
- Радник делегації України в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що Київ у зв'язку з ситуацією має намір ініціювати позачергове засідання групи з безпеки. Переговори планують провести 27 березня. Очікується відповідь російської сторони.
- Президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що виконання Мінських домовленостей про всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі поставлено під загрозу через постійні провокації з боку проросійських бойовиків.