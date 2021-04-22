УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Путіна зробили заяву про "червоні лінії" і Україну

22 квітня 2021, 13:49

У Кремлі мають намір "допомогти" Києву врегулювати "внутрішній конфлікт" на Донбасі.

Пісок
Конфлікт на Донбасі повинна вирішувати Україна - Пєсков / Reuters

"Червоною рисою", від перетину якої застерігав президент РФ Володимир Путін інші країни, є національні інтереси російської держави. Йдеться про двосторонні відносини Москви з іншими державами, в тому числі і з Україною. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

"Червона лінія - це національні інтереси Росії... "Червоні лінії" є в цілому у Росії, вони пов'язані з національними інтересами, і, звичайно, це має відношення і до двосторонніх відносин з іншими державами, включаючи Україну, і з відносинами з різними міжнародними об'єднаннями", - цитує прессекретаря Путіна інформагентство РИА Новости.

Крім того, Пєсков сказав, що Росія не є стороною конфлікту в збройному протистоянні на територіях Донецької та Луганської областей. За його словами, це нібито "внутрішньоукраїнський конфлікт", тоді як Росія прикладає максимальні зусилля, щоб "допомогти" Україні врегулювати збройну конфронтацію.читайте такожПєсков назвав умову, за якої Путін відповість Зеленському

"Саме Україна повинна його (конфлікт на Донбасі, - ред.) вирішувати, а Росія разом з країнами-учасницями Мінського формату готові й надалі робити все можливе, всі від неї залежне, щоб допомогти Україні вирішити свій внутрішній конфлікт", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Війська Росії біля кордонів України

  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня зробив заяву про те, що РФ стягує свої війська до кордонів України. У Росії такі дії пов'язували з реалізацією навчальних військових маневрів.
  • Спікер Кремля Дмитро Пєсков 7 квітня сказав, що війська Росії біля кордонів України перебуватимуть стільки часу, скільки це знадобиться російській владі. Рішення про їх подальше базування в прикордонних з українською державою територіях прийматиметься військовим керівництвом і президентом Путіним.
  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня запевнив, що заяви Росії про те, що Україна нібито планує військову операцію з деокупації Донбасу, не відповідають дійсності. Київ прагне до мирного вирішення військового конфлікту.
  • Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 15 квітня казав, що ситуація з військами навколо України, як і раніше, залишається складною, тоді як США і НАТО перекидають військову техніку і контингент до кордонів РФ.

новини Росії війна на Донбасі Дмитро Пєсков новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У Путіна зробили заяву про "червоні лінії" і Україну». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Чотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не такЧотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не так Шмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червняШмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червня Зеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозиціюЗеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозицію Чому люди повторно заражаються коронавірусом - відповідь вченихЧому люди повторно заражаються коронавірусом - відповідь вчених Рак: шість ознак того, що пухлина поширилася на кісткиРак: шість ознак того, що пухлина поширилася на кістки

Останні новини

08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну
08:29
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:41
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
Реклама
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
Реклама
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
Реклама
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти