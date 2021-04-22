У Путіна зробили заяву про "червоні лінії" і Україну

У Кремлі мають намір "допомогти" Києву врегулювати "внутрішній конфлікт" на Донбасі.
"Червоною рисою", від перетину якої застерігав президент РФ Володимир Путін інші країни, є національні інтереси російської держави. Йдеться про двосторонні відносини Москви з іншими державами, в тому числі і з Україною. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.
"Червона лінія - це національні інтереси Росії... "Червоні лінії" є в цілому у Росії, вони пов'язані з національними інтересами, і, звичайно, це має відношення і до двосторонніх відносин з іншими державами, включаючи Україну, і з відносинами з різними міжнародними об'єднаннями", - цитує прессекретаря Путіна інформагентство РИА Новости.
Крім того, Пєсков сказав, що Росія не є стороною конфлікту в збройному протистоянні на територіях Донецької та Луганської областей. За його словами, це нібито "внутрішньоукраїнський конфлікт", тоді як Росія прикладає максимальні зусилля, щоб "допомогти" Україні врегулювати збройну конфронтацію.читайте такожПєсков назвав умову, за якої Путін відповість Зеленському
"Саме Україна повинна його (конфлікт на Донбасі, - ред.) вирішувати, а Росія разом з країнами-учасницями Мінського формату готові й надалі робити все можливе, всі від неї залежне, щоб допомогти Україні вирішити свій внутрішній конфлікт", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Війська Росії біля кордонів України
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня зробив заяву про те, що РФ стягує свої війська до кордонів України. У Росії такі дії пов'язували з реалізацією навчальних військових маневрів.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 7 квітня сказав, що війська Росії біля кордонів України перебуватимуть стільки часу, скільки це знадобиться російській владі. Рішення про їх подальше базування в прикордонних з українською державою територіях прийматиметься військовим керівництвом і президентом Путіним.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня запевнив, що заяви Росії про те, що Україна нібито планує військову операцію з деокупації Донбасу, не відповідають дійсності. Київ прагне до мирного вирішення військового конфлікту.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 15 квітня казав, що ситуація з військами навколо України, як і раніше, залишається складною, тоді як США і НАТО перекидають військову техніку і контингент до кордонів РФ.