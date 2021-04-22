У Путіна зробили заяву про "червоні лінії" і Україну

Конфлікт на Донбасі повинна вирішувати Україна - Пєсков / Reuters

"Червоною рисою", від перетину якої застерігав президент РФ Володимир Путін інші країни, є національні інтереси російської держави. Йдеться про двосторонні відносини Москви з іншими державами, в тому числі і з Україною. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

"Червона лінія - це національні інтереси Росії... "Червоні лінії" є в цілому у Росії, вони пов'язані з національними інтересами, і, звичайно, це має відношення і до двосторонніх відносин з іншими державами, включаючи Україну, і з відносинами з різними міжнародними об'єднаннями", - цитує прессекретаря Путіна інформагентство РИА Новости.

Крім того, Пєсков сказав, що Росія не є стороною конфлікту в збройному протистоянні на територіях Донецької та Луганської областей. За його словами, це нібито "внутрішньоукраїнський конфлікт", тоді як Росія прикладає максимальні зусилля, щоб "допомогти" Україні врегулювати збройну конфронтацію.читайте такожПєсков назвав умову, за якої Путін відповість Зеленському

"Саме Україна повинна його (конфлікт на Донбасі, - ред.) вирішувати, а Росія разом з країнами-учасницями Мінського формату готові й надалі робити все можливе, всі від неї залежне, щоб допомогти Україні вирішити свій внутрішній конфлікт", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Війська Росії біля кордонів України