У Путина сделали заявление о "красных линиях" и Украине

Конфликт на Донбассе должна решать Украина - Песков / Reuters

"Красной чертой", от пересечения которой предостерегал президент РФ Владимир Путин другие страны, являются национальные интересы российского государства. Речь идет о двусторонних отношениях Москвы с другими державами, в том числе и с Украиной. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Красная линия - это национальные интересы России... "Красные линии" есть в целом у России, они связаны с национальными интересами, и, конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину, и с отношениями с разными международными объединениями", - цитирует пресс-секретаря Путина информагентство РИА Новости.

Кроме того, Песков сказал, что Россия не является стороной конфликта в вооруженном противостоянии на территориях Донецкой и Луганской областей. По его словам, это якобы "внутриукраинский конфликт", тогда как Россия прикладывает максимальные усилия, чтобы "помочь" Украине урегулировать вооруженную конфронтацию.Читайте такжеПесков назвал условие, при котором Путин ответит Зеленскому

"Именно Украина должна его (конфликт на Донбассе, - ред.) решать, а Россия вместе со странами-участницами Минского формата готовы и дальше делать все возможное, все от нее зависящее, чтобы помочь Украине решить свой внутренний конфликт", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Войска России у границ Украины