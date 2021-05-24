У Путіна зробили заяву про "викрадення" літака Ryanair у Мінську

Кремль вивчає інцидент з літаком Ryanair у Мінську - Пєсков / Reuters

Інцидент, пов'язаний з посадкою літака Ryanair в Мінську, потребує детального вивчення. Наразі з'являється безліч суперечливих заяв, проте Кремль на даний момент дотримується нейтральної позиції щодо ситуації. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РИА Новости, на питання журналістів про те, чи може цей інцидент якось вплинути на відносини РФ і Європи, а також на проведення російсько-американського саміту, Пєсков відповів негативно.

"Я не став би тут якось об'єднувати все в єдину систему, все ж таки це різні субстанції", - зазначив він.

При цьому він додав, що Кремль наразі не готовий дати оцінку інциденту з літаком у Мінську, тому що йдуть суперечливі заяви. Москва наразі не підтримує жодну зі сторін.читайте такожГлава Ryanair назвав "викраденням" інцидент з літаком, перенаправленим до Мінська

"Наразі треба просто тверезо дати оцінку цій події з цим літаком. Розумієте, хтось вимагає санкцій, хтось каже, що все абсолютно від "А" до "я" відповідало міжнародним авіаційним правилам і нормам. В даному випадку тут багато суперечливих заяв, і ми наразі не хотіли б брати участь в цій гонці - наввипередки когось засуджувати або щось підтримувати", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Ситуація з літаком Ryanair у Мінську