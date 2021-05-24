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У Путіна зробили заяву про "викрадення" літака Ryanair у Мінську

24 травня 2021, 14:41

У ситуації з посадкою авіалайнера Ryanair у Мінську багато протиріч, стверджує Дмитро Пєсков.

Пісок
Кремль вивчає інцидент з літаком Ryanair у Мінську - Пєсков / Reuters

Інцидент, пов'язаний з посадкою літака Ryanair в Мінську, потребує детального вивчення. Наразі з'являється безліч суперечливих заяв, проте Кремль на даний момент дотримується нейтральної позиції щодо ситуації. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РИА Новости, на питання журналістів про те, чи може цей інцидент якось вплинути на відносини РФ і Європи, а також на проведення російсько-американського саміту, Пєсков відповів негативно.

"Я не став би тут якось об'єднувати все в єдину систему, все ж таки це різні субстанції", - зазначив він.

При цьому він додав, що Кремль наразі не готовий дати оцінку інциденту з літаком у Мінську, тому що йдуть суперечливі заяви. Москва наразі не підтримує жодну зі сторін.читайте такожГлава Ryanair назвав "викраденням" інцидент з літаком, перенаправленим до Мінська

"Наразі треба просто тверезо дати оцінку цій події з цим літаком. Розумієте, хтось вимагає санкцій, хтось каже, що все абсолютно від "А" до "я" відповідало міжнародним авіаційним правилам і нормам. В даному випадку тут багато суперечливих заяв, і ми наразі не хотіли б брати участь в цій гонці - наввипередки когось засуджувати або щось підтримувати", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Ситуація з літаком Ryanair у Мінську

  • Авіалайнер компанії Ryanair, що прямував рейсом Афіни-Вільнюс в неділю, 23 травня, здійснив вимушену посадку у Мінську після того, як з'явилося повідомлення про замінування. Втім, вибуховий пристрій не знайшли.
  • На борту літака був білоруський опозиційний блогер, творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Журналіста затримали силовики у Мінську.
  • Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська назвала цей інцидент "спецоперацією спецслужб" і сказала, що Протасевичу у Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • За даними ЗМІ, Романа Протасевича у Білорусі звинувачують в організації масових заворушень за кількома статтями, проте про виняткову міру покарання мови не йде.
  • У Євросоюзі засудили посадку літака Ryanair у Мінську і вимагають від Білорусі пояснень.
  • Згідно з відомостями Bloomberg, на саміті ЄС 24 травня розглянуть можливість посилення санкцій проти Білорусі. Розглядаються питання блокади транзиту з республіки і припинення авіасполучення.

новини Росії Кремль Дмитро Пєсков новини Білорусі
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