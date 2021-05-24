У Путина сделали заявление об "угоне" самолета Ryanair в Минске

Кремль изучает инцидент с самолетом Ryanair в Минске - Песков / Reuters

Инцидент, связанный с посадкой самолета Ryanair в Минске, требует детального изучения. Сейчас появляется множество противоречивых заявлений, однако Кремль на данный момент придерживается нейтральной позиции в отношении ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, на вопрос журналистов о том, может ли данный инцидент как-то повлиять на отношения РФ и Европы, а также на проведение российско-американского саммита, Песков ответил отрицательно.

"Я не стал бы здесь как-то объединять все в единую систему, все-таки это разные субстанции", - отметил он.

При этом он добавил, что Кремль пока не готов дать оценку инциденту с самолетом в Минске, так как идут противоречивые заявления. Москва пока не поддерживает ни одну из сторон.Читайте такжеГлава Ryanair назвал "угоном" инцидент с самолетом, перенаправленным в Минск

"Пока просто нужно трезво дать оценку этому событию с этим самолетом. Понимаете, кто-то требует санкций, кто-то говорит, что все абсолютно от "а" до "я" соответствовало международным авиационным правилам и нормам. В данном случае здесь много противоречивых заявлений, и мы сейчас не хотели бы участвовать в этой гонке - наперегонки кого-то осуждать или что-то поддерживать", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Ситуация с самолетом Ryanair в Минске