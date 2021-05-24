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У Путина сделали заявление об "угоне" самолета Ryanair в Минске

24 мая 2021, 14:41

В ситуации с посадкой авиалайнера Ryanair в Минске много противоречий, утверждает Дмитрий Песков.

Песков
Кремль изучает инцидент с самолетом Ryanair в Минске - Песков / Reuters

Инцидент, связанный с посадкой самолета Ryanair в Минске, требует детального изучения. Сейчас появляется множество противоречивых заявлений, однако Кремль на данный момент придерживается нейтральной позиции в отношении ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, на вопрос журналистов о том, может ли данный инцидент как-то повлиять на отношения РФ и Европы, а также на проведение российско-американского саммита, Песков ответил отрицательно.

"Я не стал бы здесь как-то объединять все в единую систему, все-таки это разные субстанции", - отметил он.

При этом он добавил, что Кремль пока не готов дать оценку инциденту с самолетом в Минске, так как идут противоречивые заявления. Москва пока не поддерживает ни одну из сторон.Читайте такжеГлава Ryanair назвал "угоном" инцидент с самолетом, перенаправленным в Минск

"Пока просто нужно трезво дать оценку этому событию с этим самолетом. Понимаете, кто-то требует санкций, кто-то говорит, что все абсолютно от "а" до "я" соответствовало международным авиационным правилам и нормам. В данном случае здесь много противоречивых заявлений, и мы сейчас не хотели бы участвовать в этой гонке - наперегонки кого-то осуждать или что-то поддерживать", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Ситуация с самолетом Ryanair в Минске

  • Авиалайнер компании Ryanair, направлявшийся рейсом Афины-Вильнюс в воскресенье, 23 мая, совершил вынужденную посадку в Минске после того, как появилось сообщение о заминировании. Впрочем, взрывное устройство не нашли.
  • На борту самолета был белорусский оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Журналиста задержали силовики в Минске.
  • Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская назвала данный инцидент "спецоперацией спецслужб" и сказала, что Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • По данным СМИ, Романа Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков по нескольким статьям, однако об исключительной мере наказания речи не идет.
  • В Евросоюзе осудили посадку самолета Ryanair в Минске и потребовали от Беларуси объяснений.
  • Согласно сведениями Bloomberg, на саммите ЕС 24 мая рассмотрят возможность усиления санкций против Беларуси. Рассматриваются вопросы блокады транзита из республики и приостановки авиасообщения.

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