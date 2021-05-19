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У Путіна зробили заяву щодо відмови США від санкцій проти Північного потоку-2

19 травня 2021, 15:19

Москва позитивно реагує на інформацію щодо відмови администрации Байдена від подальших санкцій щодо СП-2, стверджує Дмитро Пєсков.

Пісок
У Москви немає офіційних підтверджень інформації щодо ситуації з санкціями щодо СП-2, - Пєсков / Reuters

Публікації в ЗМІ про можливу часткову відмову США від санкцій щодо Північного потоку-2 навряд чи можна розглядати в якості позитивного сигналу від Вашингтона. Москва вітає появу таких відомостей, проте росіяни не отримували офіційних підтверджень щодо цього від американської сторони. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

"Мова наразі йде про знеособлені публікації, тому навряд чи це можна все ж таки сприймати як сигнал. Хоча сам факт появи саме таких публікацій, він сам по собі досить позитивний. Це набагато краще, ніж читати інформацію про те, що настають нові санкції", - цитує його інформагентство РИА Новости.

Також він підкреслив, що наразі у Кремля немає офіційного підтвердження такої інформації, проте навіть несуттєві зміни в напрямку ситуації з СП-2 сприймаються у Москві позитивно.

При цьому в четвер, 19 травня, інформагентство Reuters з посиланням на джерело в адміністрації Байдена повідомило, що в доповіді Держдепу щодо санкцій проти Північного потоку-2 не буде компанії-оператора Nord Stream 2 AG і її генерального директора Матіас Варніга. Такий крок американської адміністрації, стверджують журналісти, відповідає інтересам США і спрямований на відновлення відносин з ФРН.читайте такожЗМІ дізналися про відмову США від санкцій щодо СП-2: у Байдена зробили заяву

"У доповіді відомства для Конгресу мова йде про те, що Nord Stream 2 AG і генеральний директор Матіас Варніг, союзник президента Росії Володимира Путіна, брали участь у підсанкційній діяльності, проте відмова від санкцій відповідає національним інтересам США. Адміністрація президента-демократа Джо Байдена вважає важливим дати сигнал про свою стратегічну прихильність відновленню відносин з Німеччиною, які були сильно зіпсовані при колишньому президенті-республіканці Дональді Трампі", - підкреслюється в повідомленні.

Доповідь Держдепу щодо санкцій проти Північного потоку-2

  • Державний департамент США в середу повинен представити Конгресу доповідь щодо санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2. Видання Axios з посиланням на свої джерела повідомило, що Вашингтон має намір відмовитися від санкцій проти компанії-оператора СП-2 Nord Stream 2 AG та її гендиректора Матіаса Варніга. Причиною тому є плани адміністрації Байдена налагодити відносини з Німеччиною.
  • Однак пізніше у Держдепі з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена зробили заяву про те, що Вашингтон, як і раніше, має намір протидіяти Росії і проекту СП-2. При цьому видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило про наміри Штатів вдарити санкціями по чотирьох кораблях і компаніях, пов'язаних з будівництвом Північного потоку-2.

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