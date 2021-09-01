Вбита горем після смерті матері сирота штрикнула ножем поліцейського

Убита горем смертю матері сирота штрикнула ножем поліцейського / ua.depositphotos.com

У російському мегаполісі, місті Санкт-Петербург, поліцейський отримав поранення, коли рятував підлітка від падіння з вікна. Про це повідомляє "Інтерфакс"з посиланням на пресслужбу регіонального главку МВС,

Як кажуть поліцейські, представники органів опіки звернулися в поліцію за допомогою в доставленні в установу для дітей, які втратили батьків, 13-річної дівчинки, яка не хотіла залишати квартиру. Кількома днями раніше померла Мати Школярки. І дівчинка залишилася круглою сиротою.

Коли поліцейські і представники органів опіки увійшли в квартиру, неповнолітня відкрила вікно на кухні і спробувала вистрибнути. 33-річний правоохоронець кинувся до вікна і встиг зловити підлітка за ноги. І затягнув назад повернув до кімнати. У цей момент дівчинка схопила зі столу кухонний ніж, змахнула їм і завдала, тим самим, різану рану шиї.

Зараз з дівчинкою працюють представники органів опіки та інспектор у справах неповнолітніх. Пораненому поліцейському надана медична допомога. Його життю нічого не загрожує.

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Нагадаємо, раніше в Харківській області під час затримання підозрілої особи працівник поліції отримав ножове поранення.

Ппрацівники групи реагування патрульної поліції зупинили для перевірки легковий автомобіль, в якому знаходилося двоє чоловіків і жінка.

Під час перевірки документів один з чоловіків, який знаходився в автомобілі, раптово спробував сховатися. Поліцейський хотів його затримати, але під час переслідування отримав удар ножем в область черевної порожнини.