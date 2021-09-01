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Убитая горем после смерти матери сирота пырнула ножом полицейского

1 сентября 2021, 10:04
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Девочка осталась круглой сиротой и у нее сдали нервы в тот момент, когда полицейские и представители органов опеки вошли в квартиру, где она проживала.

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Убитая горем смертью матери сирота пырнула ножом полицейского / ua.depositphotos.com

В российском мегаполисе, городе Санкт-Петербург, полицейский получил ранение, когда спасал подростка от падения из окна. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД,

Как говорят полицейские, представители органов опеки обратились в полицию за помощью в доставлении в учреждение для детей, которые лишились родителей, 13-летней девочки, которая не хотела покидать квартиру. Несколькими днями ранее умерла мать школьницы. И девочка осталась круглой сиротой.

Когда полицейские и представители органов опеки вошли в квартиру, несовершеннолетняя открыла окно на кухне и попыталась выпрыгнуть. 33-летний правоохранитель бросился к окну и успел поймать подростка за ноги. И затянул обратно вернул в комнату. В этот момент девочка схватила со стола кухонный нож, взмахнула им и нанесла, тем самым, резаную рану шеи.

Сейчас с девочкой работают представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних. Раненому полицейскому оказана медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает.

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Напомним, ранее в Харьковской области во время задержания подозрительной личности работник полиции получил ножевое ранение.

работники группы реагирования патрульной полиции остановили для проверки легковой автомобиль, в котором находилось двое мужчин и женщина.

Во время проверки документов один из мужчин, который находился в автомобиле, внезапно попытался скрыться. Полицейский хотел его задержать, но во время преследования получил удар ножом в область брюшной полости.

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