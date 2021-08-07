Кровавая резня в Киеве: на Подоле неизвестный ударил ножом в живот подростка

В Киеве произошла поножовщина / Facebook/MunicipalnaVarta

В историческом центре Киева произошла поножовщина. Пьяный мужчина подошел к группе подростков и ударил одного из них ножом в живот.

Инцидент произошел на Контрактовой площади, говорится в сообщении Муниципальной охраны в Facebook.

Отмечается, что бойцы муниципальной варты увидели толпу, которая гналась за человеком с криками: "Держите его, он порезал нашего друга!"

Потерпевшего с места происшествия забрала скорая, у него проникающее ранение живота.

"Мужчина всю ночь искал приключений. Под утро все-таки нашел", - говорится в сообщении.

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/ Facebook/MunicipalnaVarta

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева произошла массовая драка, в ход пошел нож. Один человек получил ножевое ранение в печень.

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"Его госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному мужчине со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте", – рассказали копы.