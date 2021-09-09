Удар ЄС по СП-2 потужно посилить Варшаву: Польща заявила про намір видобувати газ на заході України

Польща підтримує територіальну цілісність України і засуджує дії Росії - Моравецький / Telegram-канал Дениса Шмигаля

Офіційна Варшава зацікавлена у видобутку газу на заході України. Такий крок посприяє зміцненню співпраці з Києвом і забезпечить незалежність від Росії. У Польщі очікують, що після заборони суду ЄС монополії Газпрому на трубопровід OPAL, що з'єднує Північний потік-2 з газопроводами Середньої та Західної Європи, країна стане газовим хабом. Про це заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Під час спільної пресконференції з прем'єрміністром України, яка відбулася в четвер, 9 вересня, за підсумками перемовин глав урядів двох країн, він сказав, що Варшава вивчає можливість видобутку газу в західних регіонах української держави.

"Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами з видобутку газу на заході України, що дасть можливість посилити незалежність від Росії", - зазначив Моравецький.читайте такожСтарт СП-2 і перші постачання газу до Європи: труба Газпрому потрапила в залежність від рішення Німеччини

Також він додав, що рішення суду ЄС, згідно з яким інстанція заборонила Газпрому встановлювати монополію на газопровід OPAL, який з'єднує СП-2 з газопроводами Середньої і Західної Європи, вигідно Варшаві. Це допоможе Польщі стати газовим хабом.

Крім того, Моравецький підкреслив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, засуджує дії Москви щодо Києва і вітає українців з успішною реалізацією саміту Кримської платформи.

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Запуск газопроводу Північний потік-2

Журналісти Bloomberg з посиланням на власні джерела раніше заявили, що перші постачання газу трубою Північний потік-2 можуть початися вже з 1 жовтня. За даними агентства, газопровід може бути повністю введений до експлуатації ще за два місяці.

Радниця глави Міненерго Лана Зеркаль сказала, що Європа і, в першу чергу Німеччина, яка сертифікуватиме СП-2, вкрай стурбовані газовим шантажем з боку Газпрому, тому ситуація для Росії ускладнюється. Росіяни планують запустити газопровід Північний потік-2 ще до завершення сертифікації, без якої трубопровід не зможе повністю запрацювати.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сподівається, що більше нічого не завадить запуску Північного потоку-2. На його думку, на користь Москви зіграє ситуація з дефіцитом газу і високими цінами на паливо у Європі.