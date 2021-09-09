Удар ЕС по СП-2 мощно усилит Варшаву: Польша объявила о намерении добывать газ на западе Украины

Польша поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает действия России - Моравецкий / Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Официальная Варшава заинтересована в добыче газа на западе Украины. Такой шаг поспособствует укреплению сотрудничества с Киевом и обеспечит независимость от России. В Польше ожидают, что после запрета суда ЕС монополии Газпрома на трубопровод OPAL, соединяющий Северный поток-2 с газопроводами Средней и Западной Европы, страна станет газовым хабом. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины, которая состоялась в четверг, 9 сентября, по итогам переговоров глав правительств двух стран, он сказал, что Варшава изучает возможность добычи газа в западных регионах украинского государства.

"Мы также хотим, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа на западе Украины, что даст возможность усилить независимость от России", - отметил Моравецкий.Читайте такжеСтарт СП-2 и первые поставки газа в Европу: труба Газпрома попала в зависимость от решения Германии

Также он добавил, что решение суда ЕС, согласно которому инстанция запретила Газпрому устанавливать монополию на газопровод OPAL, который соединяет СП-2 с газопроводами Средней и Западной Европы, выгодно Варшаве. Это поможет Польше стать газовым хабом.

Кроме того, Моравецкий подчеркнул, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает действия Москвы в отношении Киева и поздравляет украинцев с успешной реализацией саммита Крымской платформы.

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Запуск газопровода Северный поток-2

Журналисты Bloomberg со ссылкой на собственные источники ранее заявили, что первые поставки газа по трубе Северный поток-2 могут начаться уже с 1 октября. По сведениям агентства, газопровод может быть полностью введен в эксплуатацию еще через два месяца.

Советник главы Минэнерго Лана Зеркаль сказала, что Европа и, в первую очередь Германия, которая будет сертифицировать СП-2, крайне обеспокоены газовым шантажом со стороны Газпрома, поэтому ситуация для России усложняется. Россияне планируют запустить газопровод Северный поток-2 еще до завершения сертификации, без которой трубопровод не сможет полностью заработать.

Спикер Кремля Дмитрий Песков надеется, что больше ничего не помешает запуску Северного потока-2. По его мнению, в пользу Москвы сыграет ситуация с дефицитом газа и высокими ценами на топливо в Европе.