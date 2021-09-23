Удар по Україні призведе до краху Північного потоку-2: наступник Меркель поставив Росії ультиматум

Північний потік-2 буде негайно зупинено, якщо Росія піде проти України - Лашет / Reuters

Північний потік-2 є економічним проектом, тому трубопровід треба ввести до експлуатації. Німеччині найближчими роками буде потрібен газ. Однак всі попередні домовленості повинні дотримуватися, тому якщо Росія поставить під сумнів питання того, що Україна не повинна зазнати збитків, російський проект буде зупинено. Про це заявив кандидат у канцлери ФРН від партії ХДС/ХСС Армін Лашет.

Під час передвиборчих дебатів, які транслюються в ефірі німецького телеканалу ZDF, він назвав СП-2 бізнес-проектом і сказав, що виступить на підтримку запуску газопроводу у тому випадку, якщо стане новим главою німецького уряду.

"Так. Це - економічний проект", - пояснив свою позицію Лашет. Він додав, що Німеччині в найближчому майбутньому буде потрібен газ з Росії.

Однак він також акцентував увагу на тому, що домовленості, раніше досягнуті Берліном, слід виконувати. Україна не повинна зазнати збитків у зв'язку з введенням до експлуатації газопроводу Північний потік-2. І якщо Росія не згодна з такою позицією, то проект Газпрому зупинять.

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"Якщо Росія поставить це питання під сумнів, проект буде негайно зупинено", - підкреслив Армін Лашет.

читайте такожГазпром запустить СП-2 і обрубає транзит газу через Україну: у Нафтогазі відповіли ПутінуНагадаємо, в липні лідер правлячої партії Німеччини ХДС/ХСС Армін Лашет також заявляв, що якщо Росія піде на нову агресію проти України, Берлін повинен впровадити національні санкції проти Москви. Він уточнив, що угода США і ФРН щодо СП-2 надає німецькій владі дієвий механізм у цьому питанні.

Запуск Північного потоку-2

Глава корпорації Газпром Олексій Міллер 10 вересня зробив заяву про те, що будівництво газопроводу СП-2 вже завершено. Роботи закінчилися о 8:45 за київським часом.

Журналісти Bloomberg стверджували, що перші постачання газу Північним потоком-2 до Європи можуть розпочатися вже з 1 жовтня. Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль заявила, що це навряд чи можливо, оскільки процедура сертифікації трубопроводу ще не завершена. Причому процес ускладнюється ситуацією з шантажем Газпромом Європи газовим питанням.

У Газпромі пізніше визнали, що СП-2 не працюватиме 1 жовтня ще не запрацює. Про це розповів журналістам голова правління Газпрому Олексій Міллер.

У регуляторі Німеччини жорстко попередили Росію про те, що якщо Газпром спробує запустити газопровід Північний потік-2 в обхід сертифікації, Nord Stream 2 AG – компанії-оператору газопроводу – загрожує покарання. Причому наразі невідомо, коли труба отримає документи для запуску.