УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Удар по Украине обернется крахом Северного потока-2: преемник Меркель поставил России ультиматум

23 сентября 2021, 23:45
Прослушать новость
Остановить

Украина не должна потерпеть убытки из-за запуска газопровода Северный поток-2, сказал Армин Лашет.

Армин Лашет
Северный поток-2 будет немедленно остановлен, если Россия пойдет против Украины - Лашет / Reuters

Северный поток-2 является экономическим проектом, поэтому трубопровод должен быть введен в эксплуатацию. Германии в ближайшие годы будет нужен газ. Однако все прежние договоренности должны соблюдаться, поэтому если Россия поставит под сомнение вопрос того, что Украина не должна потерпеть убытки, российский проект будет остановлен. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от партии ХДС/ХСС Армин Лашет.

Во время предвыборных дебатов, которые транслируются в эфире немецкого телеканала ZDF, он назвал СП-2 бизнес-проектом и сказал, что выступит в поддержку запуска газопровода в том случае, если станет новым главой немецкого правительства.

"Да. Это – экономический проект", - объяснил свою позицию Лашет. Он добавил, что Германии в ближайшем будущем будет нужен газ из России.

Однако он также акцентировал внимание на том, что договоренности, ранее достигнутые Берлином, следует выполнять. Украина не должна потерпеть убытки в связи с введением в эксплуатацию газопровода Северный поток-2. И если Россия не согласна с такой позицией, то проект Газпрома остановят.

Реклама

"Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен", - подчеркнул Армин Лашет.

Читайте такжеГазпром запустит СП-2 и обрубит транзит газа через Украину: в Нафтогазе ответили ПутинуНапомним, в июле лидер правящей партии Германии ХДС/ХСС Армин Лашет также заявлял, что если Россия пойдет на новую агрессию против Украины, Берлин должен ввести национальные санкции против Москвы. Он уточнил, что сделка США и ФРГ по СП-2 предоставляет немецким властям действенный механизм в данном вопросе.

Запуск Северного потока-2

Глава корпорации Газпром Алексей Миллер 10 сентября сделал заявление о том, что строительство газопровода СП-2 уже завершено. Работы закончились в 8:45 по киевскому времени.

Журналисты Bloomberg утверждали, что первые поставки газа по Северному потоку-2 в Европу могут начаться уже с 1 октября. Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что это вряд ли возможно, поскольку процедура сертификации трубопровода еще не завершена. Причем процесс усложняется ситуацией с шантажом Газпромом Европы газовым вопросом.

В Газпроме позже признали, что СП-2 не будет работать уже с 1 октября. Об этом рассказал журналистам глава правления Газпрома Алексей Миллер.

В регуляторе Германии жестко предупредили Россию о том, что если Газпром попытается запустить газопровод Северный поток-2 в обход сертификации, Nord Stream 2 AG – компании-оператору газопровода – грозит наказание. Причем на данный момент неизвестно, когда труба получит документы для запуска.

viber
новости России новости Германии Северный поток-2 новости Украины Армин Лашет
Сейчас вы просматриваете новость «Удар по Украине обернется крахом Северного потока-2: преемник Меркель поставил России ультиматум». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Путин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасностьПутин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасность Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствияПриметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствия Рак: назван здоровый напиток, повышающий риск развития всех видов ракаРак: назван здоровый напиток, повышающий риск развития всех видов рака Снижает давление уже через 15 минут: назван красный напитокСнижает давление уже через 15 минут: назван красный напиток Влад Яма трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы: Лилиана вспомнила о рассеченной бровеВлад Яма трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы: Лилиана вспомнила о рассеченной брове

Последние новости

23:34

Удар по Украине обернется крахом Северного потока-2: преемник Меркель поставил России ультиматум

23:31

"Люди не смогут получать помощь": эпидемиолог предупредила о плачевной ситуации из-за CОVID-19 Видео

23:29

Можно ли легко избавиться от ижзоги - ответ диетолога

22:46

Жертвой мог оказаться не только Шефир: в МВД объяснили, почему киллер стрелял по водителю авто Видео

22:35

Газовый удар по Украине: оператор ГТС разработал сценарий на случай остановки транзита газа в Европу

Реклама
22:28

Известная украинская телеведущая рассказала о трагедии, которая перевернула ее жизнь Видео

22:02

В Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию Фото Видео

21:49

Дефицит газа в Европе: ПХГ на минимуме за 10 лет – Газпром рубит поставки, а запуск СП-2 не поможет Видео

21:37

Побил молотком: под Днепром мужчину жестоко наказали за зверское убийство Видео

21:05

В Украину ворвется потепление с опасной погодой Видео

20:50

Украинцы смогут воспользоваться новой революционной функцией в "Дії" Видео

20:36

В Германии предлагают перепрофилировать украинскую ГТС в обмен на Северный поток-2 Видео

20:33

Газпром запустит СП-2 и обрубит транзит газа через Украину: в Нафтогазе ответили Путину Видео

19:58

В Украине обнаружили тонны фальшивого масла: как отличить подделку Видео

19:26

Покушение на Шефира: ошибка киллера, удача, но не инсценировка мнение

19:10

Четвертая волна COVID-19 и 15-18 тыс. заражений в сутки: ученые сделали прогноз о ситуации в Украине Видео

19:09

Мерзли на улице 18 часов: в Ивано-Франковске родители всю ночь стояли в очереди ради записи в садик Фото Видео

19:02

"Понты будешь бить у себя на районе": преподавательница в Днепре обматерила студента за опоздание Видео

18:31

Более сотни Нацгвардейцев и осмотр каждого авто: эксклюзивные кадры с места покушения на Шефира Фото Видео

18:24

"Метинвест" построит новый прокатный цех: выбросы будут в 1,5-3 раза ниже допустимых норм

Реклама
18:13

Поздравления с днем свадьбы: в прозе, своими словами и в стихах – душевные пожелания молодоженам

18:01

Потап сделал сыну на 13-летие "недетский" презент, о котором мечтает каждый подросток

17:49

Группа Метинвест уплатила в бюджет $500 млн налога на прибыль

17:48

"Власти олигархов в Украине не больше не будет": Зеленский объявил ультиматум крупному бизнесу

17:40

Инвестиции в металлургию в первом полугодии превысили 34 миллиарда гривень

17:33

Покушение на Шефира и патроны с гильзами: СМИ узнали об "уликах", по которым можно выйти на киллера Фото Видео

17:05

Как снять кольцо с пальца: 7 быстрых способов

17:03

Секретарь СНБО назвал принятие закона об олигархах самым важным днем в новейшей истории Украины

16:48

Введут коды и новые ограничения: в Украине обновляют водительские права Видео

16:39

Лечение коронавируса: врач рассказал, как и за сколько времени можно побороть болезнь

16:36

Штраф в 17 тысяч гривен и миллиарды для государства: в Украине появятся платные дороги Видео

16:26

Врачи "оправдали" одно из блюд фаст-фуда и признали его подходящим для завтрака Видео

16:22

В Харькове семейные разборки закончились избиением патрульного (фото)

16:16

Самый простой рецепт куриного филе: готовить всего 15 минут Видео

16:14

Производителям стали советуют готовиться к серьезным проблемам

16:12

"Люблю тебя": Винник растаял в объятьях Поляковой под песню Успенской

15:42

Для "Большой стройки" Кременчугского моста возводят бетонный завод

15:41

В Борисполе людей кормили супом, в котором плескалась использованная жвачка Видео

15:34

На перерывах между занятиями: педагог в Хмельницком продавал запрещенные вещества

15:28

"Вульгарно и аморально": Илона Гвоздева беспощадно разнесла MELOVIN и его партнершу на "Танцах" Видео

Реклама
15:20

Путин будет готов к встрече с Зеленским: в Кремле объявили об ожидании переговоров

15:00

Китай значительно сократил производство стали: производителей руды в Украине и мире ждет кризис

14:51

Симптомы рака: признаки смертельного заболевания, которые "часто появляются" на ногтях Видео

14:41

Аналитики рассказали, какой будет цена на руду в 2022 году

14:30

"Красота, которая завораживает": в горах на Буковине выпал первый снег (фото)

14:27

Зеленский с большим отрывом от Порошенко: обнародован новый президентский рейтинг

14:22

В Херсонском аэропорту началась "Большая стройка" взлетно-посадочной полосы

14:17

Каменских покорила изгибами в платье с глубоким декольте и пикантным разрезом

14:05

К чему снится море: толкование известных сонников

14:04

Заробитчане из Украины сталкиваются с проблемой получения медицинской помощи за рубежом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять