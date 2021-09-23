Удар по Украине обернется крахом Северного потока-2: преемник Меркель поставил России ультиматум

Северный поток-2 будет немедленно остановлен, если Россия пойдет против Украины - Лашет / Reuters

Северный поток-2 является экономическим проектом, поэтому трубопровод должен быть введен в эксплуатацию. Германии в ближайшие годы будет нужен газ. Однако все прежние договоренности должны соблюдаться, поэтому если Россия поставит под сомнение вопрос того, что Украина не должна потерпеть убытки, российский проект будет остановлен. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от партии ХДС/ХСС Армин Лашет.

Во время предвыборных дебатов, которые транслируются в эфире немецкого телеканала ZDF, он назвал СП-2 бизнес-проектом и сказал, что выступит в поддержку запуска газопровода в том случае, если станет новым главой немецкого правительства.

"Да. Это – экономический проект", - объяснил свою позицию Лашет. Он добавил, что Германии в ближайшем будущем будет нужен газ из России.

Однако он также акцентировал внимание на том, что договоренности, ранее достигнутые Берлином, следует выполнять. Украина не должна потерпеть убытки в связи с введением в эксплуатацию газопровода Северный поток-2. И если Россия не согласна с такой позицией, то проект Газпрома остановят.

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"Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен", - подчеркнул Армин Лашет.

Читайте такжеГазпром запустит СП-2 и обрубит транзит газа через Украину: в Нафтогазе ответили ПутинуНапомним, в июле лидер правящей партии Германии ХДС/ХСС Армин Лашет также заявлял, что если Россия пойдет на новую агрессию против Украины, Берлин должен ввести национальные санкции против Москвы. Он уточнил, что сделка США и ФРГ по СП-2 предоставляет немецким властям действенный механизм в данном вопросе.

Запуск Северного потока-2

Глава корпорации Газпром Алексей Миллер 10 сентября сделал заявление о том, что строительство газопровода СП-2 уже завершено. Работы закончились в 8:45 по киевскому времени.

Журналисты Bloomberg утверждали, что первые поставки газа по Северному потоку-2 в Европу могут начаться уже с 1 октября. Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что это вряд ли возможно, поскольку процедура сертификации трубопровода еще не завершена. Причем процесс усложняется ситуацией с шантажом Газпромом Европы газовым вопросом.

В Газпроме позже признали, что СП-2 не будет работать уже с 1 октября. Об этом рассказал журналистам глава правления Газпрома Алексей Миллер.

В регуляторе Германии жестко предупредили Россию о том, что если Газпром попытается запустить газопровод Северный поток-2 в обход сертификации, Nord Stream 2 AG – компании-оператору газопровода – грозит наказание. Причем на данный момент неизвестно, когда труба получит документы для запуска.