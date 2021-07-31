Атака РФ на Украину обернется мощным ударом: преемник Меркель поставил ультиматум Москве из-за СП-2

Сделка с США по СП-2 позволит привлечь Россию к ответственности в случае новой агрессии против Украины - Лашет / Reuters

Если Россия пойдет на новую агрессию против Украины, Германия запустит санкции в отношении Москвы на национальном уровне и выступит инициатором антироссийских ограничительных мер на уровне Евросоюза. Сделка США и ФРГ по Северному потоку-2 закладывает механизм, на базе которого Берлин может привлечь Москву к ответственности в случае использования российскими властями газопровода в качестве политического оружия против Киева. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС, вероятный преемник Меркель Армин Лашет.

"Если Россия снова будет агрессивно вести себя по Украине, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", - цитирует слова из его интервью польской газете Rzeczpospolita немецкая телерадиокомпания DW.

Читайте такжеЕвросоюз ударит по СП-2 прямо перед его запуском: в Украине назвали сценарий блокады газопроводаКак утверждает политик, договоренности США и Германии по СП-2 позволяют привлечь Россию к ответственности в том случае, если она будет использовать магистраль как оружие.

"Немецко-американское соглашение дает нам в руки инструмент, с помощью которого мы совместно можем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что Запад по-прежнему выступает против нарушений Россией правил игры на международной арене, а Германия должна показать свою преданность суверенитету и безопасности Украины. Поддержка Киева должна стать приоритетом внешней политики Берлина.

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"Также важно дать России понять, что мы не принимаем нарушение международного права, атаки гибридными средствами на западные демократии или нарушение фундаментальных прав человека и гражданина на своей территории", - подчеркнул Армин Лашет.

Северный поток-2

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июня призывал Запад остановить реализацию российского энергетического проекта СП-2. Глава государства предупреждал США и ЕС о том, что запуск трубопровода несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет утверждал, что ЕС может отключить Северный поток-2 в том случае, если Россия пойдет на новую агрессию против Украины.

Бывший министр иностранных дел, украинский дипломат Константин Грищенко полагает, что запуск газопровода СП-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если новым канцлером Германии станет представитель от Партии зеленых.

21 июля США и Германия заключили сделку по Северному потоку-2. Согласно декларации, Берлин обещает запустить национальные санкции против России в случае ее атаки на Украину, а также инициировать ограничения на уровне ЕС. При этом ФРГ должна обеспечить продление газового транзитного договора между Москвой и Киевом еще на 10 лет. Действующий контракт заканчивается в 2024 году.

На Банковой подвергли критике соглашение Штатов и Германии по СП-2. По словам спикера главы государства Сергея Никифорова, в документе нет конкретных механизмов реализации гарантий для Украины. При этом Киев требует от Запада объяснить, что будет с транзитом и обязательствами о ненападении России. Поэтому Киев намерен продолжать работу по противодействию Северному потоку-2 и переговоры с США и ЕС.