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Удар США по РФ і СП-2: Україна отримає 300$ млн, витіснивши Пекін з Москвою з бізнесу із Вашингтоном

22 вересня 2021, 13:34

Президент США Джо Байден буде зобов'язаний впровадити санкції проти всіх компаній, задіяних у проекті Північний потік-2.

Україна США
Україна витіснить Росію і Китай з титанового бізнесу з США / УНІАН

Комітет Палати представників Конгресу США затвердив поправки до оборонного бюджету держави на 2022 рік. Зміни передбачають санкції щодо Північного потоку-2, 35 російських чиновників, бізнесменів і журналістів, а також зміцнення титанового співробітництва з Україною і військову допомогу в розмірі 300 мільйонів доларів для Києва. Відтепер документ повинен бути розглянутий конгресменами і в Сенаті, після чого його підпише президент Джо Байден.

Як повідомляє Голос Америки, законопроектом крім санкцій щодо Росії, Північного потоку-2 і зміцнення співпраці з Україною, також передбачається збільшення присутності військ США на східному фланзі Північноатлантичного альянсу – мова йде про Польщу, Румунію і балтійські країни.

Україна отримає 300$ млн

У поправках закладена грошова оборонна допомога для України в розмірі 300 мільйонів доларів. Це на 50 мільйонів більше в порівнянні з сумою за минулий рік. США також мають намір посилити свою військову присутність у Польщі, Румунії та балтійських країнах, які називають східним флангом НАТО.

Північний потік-2

Комітет Палати представників затвердив дві поправки. Згідно з першою, президент США повинен впровадити обмеження щодо всіх компаній і осіб, які причетні до будівництва і введення до експлуатації Північного потоку-2.

Друга поправка передбачає вимогу від керівників Пентагону і Держдепу надати докладний звіт про те, які фінансові переваги представляє для Росії запуск СП-2, і які ризики через це існують для України, а також країн Європи і Північноатлантичного альянсу.

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Титанова співпраця з Україною

У Конгресі пропонують зміцнити співпрацю з Україною у сфері титанової продукції. Українська сировина має замінити ресурси, які імпортуються з Росії та Китаю.

Конгресмени вважають, що цей напрямок має стати стратегічним у співпраці Вашингтона і Києва. Титан необхідний оборонно-промисловій базі Штатів.

Санкції щодо Росії

З питань санкцій проти РФ було схвалено декілька змін:

Громадянам США заборонили купувати або продавати державні облігації РФ на первинному і вторинному ринках (це обмеження у зв'язку з втручанням в американські вибори)

Білий дім повинен визначити, чи підпадають 35 російських чиновників, бізнесменів і працівників державних ЗМІ під персональні санкції США.

Кому загрожують нові американські санкції

  • Михайло Мішустін - глава Уряду РФ
  • Дмитро Пєсков - прессекретар президента Росії
  • Роман Абрамович - олігарх
  • Олег Дерипаска - олігарх
  • Олексій Міллер - глава Газпрому
  • Ігор Сечін - голова Роснефти

Також у списку опинилися представники російських пропагандистських ЗМІ - Костянтин Ернст, Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян.

Поправки додані до законопроекту про оборонний бюджет на майбутній рік. Наступним кроком їх повинні схвалити Палата представників, а потім Сенат США. Далі документ підписує президент.

Відносини України і США

Президент Володимир Зеленський 1 вересня провів у Вашингтоні перемовини з главою Білого дому Джо Байденом. За словами українського гаранта, відбулася продуктивна дискусія, а в Білому домі налаштовані позитивно щодо української влади. Зеленський анонсував підписання 20 спільних документів.

Україна і США за підсумками зустрічі делегацій двох країн на чолі з президентами Байденом і Зеленським зробили заяву про те, що країни продовжать спільну роботу щодо низки стратегічно важливих напрямків. Зокрема, йшлося про притягнення Москви до відповідальності за агресію проти Києва, підтримку інтеграції Києва до Північноатлантичного альянсу і спільну робота з реформ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 7 вересня сказав, що делегація України у ході поїздки до Вашингтона виступила з ініціативою створення зони вільної торгівлі з США. На думку дипломата, це посилить потенціал української економіки.

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