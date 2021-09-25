Загроза суїциду: відомі нові дані про "пермського ката", який розстріляв студентів

Тимур Бекмансуров / t.me/breakingmash

Стали відомі нові дані про стан 18-річного Тимура Бекмансурова, який влаштував бійню в Пермському університеті.

Він перебуває в клінічній лікарні у важкому стані. Джерело 59.ru повідомило, що перед медичним персоналом поставили завдання врятувати життя стрілку.

Повідомляється, що в лікарні Бекмансуров знаходиться на одному поверсі з постраждалими при стрільбі в університеті. Поверх охороняє не менше 10 співробітників правоохоронних органів.

Що відомо про стан пермського стрілка

Вчора Бекмансурова прийшов до тями, але потім знову відключився. У нього постійна непритомність, він дуже слабкий, і допитати його поки немає можливості, він підключений до обладнання життєзабезпечення.

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"У нього трубки в горлі, він не може говорити. Перше, що він попросив, - показав жестами, що хоче пити. За ним постійне спостереження, в тому числі щоб уникнути суїциду. Зараз його стан дуже слабкий, але до тями він час від часу приходить", - розповіло джерело.

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Нагадаємо, вранці 20 вересня в Росії в Пермському Державному університеті сталася стрілянина. В результаті стрілянини є загиблі та постраждалі.