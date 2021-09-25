Угроза суицида: известны новые данные о расстрелявшем студентов "пермском палаче"

Тимур Бекмансуров / t.me/breakingmash

Стали известны новые данные о состоянии находящегося в больнице 18-летнего Тимура Бекмансурова, который устроил бойню в Пермском университете.

Он находится в клинической больнице в тяжелом состоянии. Источники 59.ru сообщили, что перед медицинским персоналом поставили задачу спасти жизнь стрелку.

Сообщается, что в больнице Бекмансуров находится на одном этаже с пострадавшими при стрельбе в университете. Этаж охраняет не менее 10 сотрудников правоохранительных органов.

Что известно о состоянии пермского стрелка

Вчера Бекмансурова пришел в сознание, но потом снова отключился. У него постоянные обмороки, он очень слаб, и допросить его пока нет возможности, он подключен к оборудованию жизнеобеспечения.

Реклама

"У него трубки в горле, он не может говорить. Первое, что он попросил, — показал жестами, что хочет пить. За ним постоянное наблюдение, в том числе во избежание суицида. Сейчас его состояние очень слабое, но в сознание он время от времени приходит", - рассказал источник.

Читайте такжеСтрельба в университете: стали известны первые слова очнувшегося "пермского палача"

Напомним, утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.