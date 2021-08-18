Україна, Польща і Німеччина задавлять ПП-2: запуск труби призведе до серії ударів по Газпрому

Газова директива ЄС може стати серйозним бар'єром для запуску Північного потоку-2, - журналістка / Reuters

Реалізація російського енергетичного проекту Північний потік-2 супроводжуватиметься безліччю перешкод. Один з головних бар'єрів - газова директива ЄС, яка не дозволяє будь-якому власнику бути одночасно оператором газопроводу, як у випадку з Газпромом. При цьому Україна, США, нова влада у Німеччині, Польща і країни Балтії активно протидіятимуть запуску магістралі. Про це заявила німецька журналістка Єва Фішер.

У своєму матеріалі на Handelsblatt вона розповіла про 7 ключових бар'єрів на шляху реалізації російського газопроводу СП-2. Всі вони суттєво ускладнять подальше введення до експлуатації трубопроводу.

Газова директива ЄС

На думку Фішер, найскладніший момент для СП-2 - газова директива Євросоюзу, в якій зазначено, що компанія-власник газопроводу не може бути його оператором. Таке положення безпосередньо стосується російської транснаціональної корпорації Газпром.

Опір СП-2 з боку Польщі та країн Балтії

Варшава активно протистоїть проекту Газпрому і спільно з Латвією, Литвою та Естонією, а також Словаччиною, у якості аргументу наводить геополітичні аспекти. Причому так просто піти від претензій цих країн не вдасться.

"Польща - один з найбільш затятих супротивників газопроводу. Так само, як прибалтійці і словаки, вона використовує геополітичні аргументи: нібито ЄС потрапить в енергетичну залежність від Росії, що у свою чергу піддасть ризику безпеку Союзу", - зазначила Фішер.

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Боротьба України з Північним потоком-2

Фішер вказує, що магістраль СП-2 несе загрозу економіці України, яка поповнюється за рахунок транзитних платежів за газ. Київ продовжить протидіяти трубопроводу і спробує вплинути на хід подій, заручившись підтримкою потужних союзників.

Позиція Європарламенту

Журналістка нагадала, що більшість депутатів Європарламенту негативно ставляться до СП-2. Євродепутати ухвалювали резолюції, вимагаючи зупинити будівництво газопроводу. Незважаючи на рекомендаційний характер таких документів, ігнорувати їх теж не можна.

Партія Зелених

На думку Фішер, якщо представники Партії зелених після осінніх виборів в німецький Бундестаг увійдуть до нового коаліційного уряду, то питання газопроводу СП-2 вирішуватиме Кабмін, у якому вже не залишиться такої єдності щодо проекту Газпрому, як було за Меркель.читайте такожГазпром за крок від добудови СП-2 і обрубав постачання газу до Європи: експерт заявив про небезпечну гру

Кандидатка на пост канцлера від Зелених Анналена Бербок різко негативно ставиться до СП-2 і якби ситуація залежала особисто від неї, то політикиня доклала б максимум зусиль для остаточного краху газопроводу.

США

Діяльність нового радника держсекретаря США з енергобезпеки Амоса Хохштейна також може вплинути на СП-2. Його завданням є мінімізація геополітичних ризиків, пов'язаних з запуском трубопроводу. Американська влада дотримується точки зору, згідно з якою такі ризики можуть супроводжуватися можливою дестабілізацією України і використання газового ресурсу в якості геополітичної зброї.читайте такожУдар Байдена щодо СП-2 в обмін на поступки: у Сенаті США влаштували переполох через трубопровід Газпрому

"Хохштейн - рішучий противник "Північного потоку-2" і в цілому налаштований критично по відношенню до Росії", - зазначає Фішер.

Екологи проти СП-2

Поки йде добудова Північного потоку-2, проходять розгляди за позовами екологів – Союзу охорони природи Німеччини і Німецького союзу допомоги навколишньому середовищу. Екологи на базі правових механізмів намагаються зупинити будівництво газопроводу в морі. Вони аргументують свою позицію захистом клімату.

Політика Євросоюзу

Журналістка акцентувала увагу на тому, що останнім бар'єром на шляху до запуску СП-2 може стати екологічна політика ЄС. Трубопровід економічно окупиться тільки через 50 років, проте не менше ніж через 30 років Європа хоче стати кліматично нейтральною і більше не спалювати викопне паливо. Втім, Північний потік-2 можна буде переобладнати під постачання водню, до чого Росія теж готова.читайте такожЗапуск СП-2 призведе до газової кризи у Європі: Україна закликала завдати подвійного удару по Газпрому

"Має пройти 50 років, перш ніж будівництво "Північного потоку- 2" економічно окупиться. Проте вже менш ніж через 30 років ЄС хоче стати кліматично нейтральним, тобто більше не спалювати викопне паливо, до якого відноситься і природний газ", - підкреслила Єва Фішер.

Північний потік-2

США і Німеччина 21 липня оголосили про угоду щодо Північного потоку-2. Документом повинні передбачатися гарантії Україні з боку Берліна у вигляді санкцій проти Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому німецька сторона повинна посприяти продовженню російсько-українського договору на транзит газу до Європи ще на 10 років.

В Офісі президента України розкритикували угоду США і ФРН щодо СП-2. Прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров сказав, що документ є декларацією і нічого не гарантує Києву. Тому українська держава продовжить боротьбу проти енергетичного проекту Газпрому.

Журналісти Bloomberg з посиланням на джерела в середовищі чиновників ФРН написали, що Німеччина не зупинить Північний потік-2 навіть у тому випадку, якщо Росія піде на нову агресію проти України.

У Європі на тлі низки проблем і дискусії щодо добудови та запуску Північного потоку-2 утворився дефіцит газу. Ситуація супроводжується рекордним злетом цін на паливо. У компанії-операторі ГТС України і Нафтогазі вважають, що ситуація, що склалася – результат газового шантажу Євросоюзу з боку Газпрому з метою прискорення запуску російського газопроводу.